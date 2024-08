Lía Limón entrega obras en beneficio de más 138 mil habitantes de Álvaro Obregón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón reiteró su decisión de trabajar, hasta el último minuto de su gestión, en beneficio de los habitantes de la demarcación con el compromiso, la entrega, la dedicación y la responsabilidad como lo ha hecho hasta el momento.

“Yo me voy tranquila, me voy en paz, me voy contenta, con la satisfacción del deber cumplido y sabiendo que hice mi chamba de tiempo completo, entregada, como sigo ahorita. Yo voy a seguir trabajando hasta el último momento porque es mi deber y tengo esa satisfacción, que hice tres años de buen gobierno, de mucho trabajo y de mucho, mucho, muchísimo esfuerzo, puse todo mi empeño en hacer una buena administración y, bueno, no en vano fui constantemente una de las alcaldesas mejor evaluadas de esta ciudad y a nivel nacional”, enfatizó la alcaldesa.

Dentro de su estrategia de dotar a los habitantes de la alcaldía de más y mejores obras, así como de servicios públicos, la alcaldesa realiza recorridos de supervisión en calles, colonias, pueblos, fraccionamientos y Unidades Habitacionales a efecto de corroborar la realización y entrega de trabajos en beneficio de los habitantes de la demarcación.

En ese marco, Lía Limón hizo un recuento de las obras entregadas en lo que va del 2024 en atención a las demandas de las y los vecinos:

65 obras entregadas

Más de 138 mil vecinos beneficiados

43 colonias atendidas

Más de 51 millones de pesos invertidos

Entre las obras destacan:

Encarpetado y reencarpetado con asfalto

Pavimentación y rehabilitación de banquetas

Bacheo

Rehabilitación de escalinatas

Rehabilitación de barandales

Construcción de muros de contención

Rehabilitación de las redes hidráulicas y drenaje

Cambio de red de agua potable

Construcción de pozos

Colocación de descargas domiciliarias

Colocación de rejas o mallas tubulares

Pintura de fachadas

Impermeabilización

Instalación de cámaras de vigilancia

Relleno de zanjas

Recuperación de parques y jardines

Recuperación de espacios deportivos

“Trabajamos y seguiremos trabajando todos los días para mejorar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de las y los habitantes de la alcaldía”, finalizó Lía Limón.