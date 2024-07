Javier López Casarín, alcalde electo de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, recibió el premio Defensor de la Óptica 2024, así lo dio a conocer en su cuenta de X @LopezCasarinJ, donde se dijo lleno de gratitud por el reconocimiento que se ha entregado a personalidades a nivel mundial.

"Me encuentro lleno de gratitud, dichoso y halagado. Me han comunicado la distinción de ser reconocido con el premio Defensor de la Óptica 2024, otorgado por Optica, Advancing Optics and Photonics Worldwide" escribió en su red social.

Javier López Casarín recibe el premio Defensor de la Óptica 2024

"El premio Defensor de la Óptica se entrega a las personas con actividad pública que han contribuido al desarrollo de la ciencia de la luz. Me honra sumarme a personajes distinguidos que han sido galardonados, entre los que se encuentran parlamentarios de distintos países, así como Steven Chu, ex Secretario de Energía de Estados Unidos y Premio Nobel de Física", se lee en la publicación.

En años anteriores han recibido el mismo galardón Steven Chu, Premio Nobel de Física y ex Secretario de Energía de los Estados Unidos; Stephen Conroy, Senador de Australia; Carol Monaghan, Miembro del Parlamento del Reino Unido; Alain Rousset, Presidente de la Región de Nueva Aquitania en Francia y Joe Morelle, Congresista de los EE. UU.

Una faceta reconocida del alcalde electo de Álvaro Obregón para el trienio 2024-2027, Javier López Casarín, es la de divulgador de la ciencia. Como diputado presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación trabajó en la construcción de un marco jurídico sólido en materia digital: ley federal de ciberseguridad, inteligencia artificial, economía digital y el fomento de la industria de microprocesadores y semiconductores, entre otras.