Se refuerza seguridad en Coyoacán por temporada vacacional

La Alcaldía Coyoacán inició el “Operativo Vacaciones de Verano 2024”, que reforzará el patrullaje en las zonas limítrofes, colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, parques, centros comerciales, zonas de cajeros y puntos estratégicos de la demarcación.

Esta acción busca coordinar los esfuerzos de Escudo Coyoacán con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, para dar seguridad a las familias coyoacanenses, al patrimonio de las y los vecinos que salen a vacacionar en esta temporada, así como a visitantes y turistas que llegan a disfrutar de las amenidades que ofrece Coyoacán.

En el operativo también participan áreas de auxilio como la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC- COY).

Al dar el banderazo de salida a las unidades de patrullaje, Roberto Sánchez Lazo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, pronunció un mensaje de parte del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, en el que destacó:

“Nuestro compromiso es firme, asegurar que cada espacio público sea utilizado de manera segura. Este es un operativo esencial para la seguridad de nuestra comunidad, el esfuerzo tiene como objetivo disuadir y prevenir cualquier actividad delictiva, por lo que se intensificarán dispositivos en los principales puntos de afluencia para el esparcimiento, estos serán protegidos por las fuerzas policiacas”.

Además, señaló que, la alcaldía supervisará que las actividades comerciales se realicen conforme a la ley. De esta manera, se contribuye a unas vacaciones de verano seguras y placenteras para todos.

“Trabajaremos intensamente para liberar los espacios públicos de vendedores ambulantes no autorizados; seguiremos con la supervisión exhaustiva y validación de permisos en los negocios que venden alcohol e intensificaremos nuestros esfuerzos para eliminar la venta de estas bebidas en la vía pública”, dijo

En su oportunidad, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, directora general de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional de la alcaldía, dijo que se reforzará el patrullaje en los 45 cuadrantes en los que se divide la demarcación en coordinación con la SSC.

“Se trata de garantizar protección durante la temporada vacacional para que la comunidad coyoacanense, así como turistas y visitantes tengan un descanso seguro. Vamos a reforzar con un estado de fuerza de 180 elementos extra muros y 50 unidades de Escudo Coyoacán”.

Cruz Ramírez recomendó a las y los vecinos, evitar compartir en redes sociales detalles de sus vacaciones. Adicionalmente, compartió el número de emergencia de la base Escudo Coyoacán, 5546097072, que estará disponible 24 horas.

En su oportunidad, Jorge Peña, director de la UGIRPC- COY, hizo un llamado a las y los vecinos a cerciorarse, antes de salir del domicilio, de “dejar cerradas las llaves del gas; no dejar luces encendidas; no dejar veladoras prendidas; revisar que sus automóviles estén en óptimas condiciones si es que planean salir por carretera; no manejar cansados ni bajo la influencia del alcohol”.