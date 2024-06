Emprendedurismo: mujeres buscan piso parejo

En México, 67 por ciento "de las empresas tienen al menos una mujer en el equipo fundador", así lo sentencia la Radiografía del Emprendimiento en México 2023 Edición Mujeres, presentada por la ASEM, en donde se encuentra otro dato revelador: sólo 21 por ciento de las empresas son fundadas únicamente por mujeres, ya sea de forma individual o en sociedad.

A pesar de que, en los últimos años, el emprendimiento femenino ha ido al alza, aún existen retos que las mujeres deben sortear, principalmente en lo que se refiere al tema de cuidados, especialmente en un país en el que 70 por ciento de las personas cuidadoras son mujeres. Y es que, de acuerdo con la radiografía de la ASEM, 46 por ciento de las emprendedoras lo hace desde casa.

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Mi empresa se llama Colocando Ideas, es una agencia de marketing digital que trabaja en México, latinoamérica y Brasil creando estrategias para marcas internacionales con presencia en la región.

Nuestra misión es ayudar a generar resultados para los equipos de marketing y ventas para lograr que se asigne más presupuesto a la región y sea considerada como un punto estratégico para las marcas internacionales.

La fundé en octubre de 2015 ¡Ya estoy preparando el 10mo aniversario!

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Cuando yo inicié no pensaba en ser empresaria, trabajaba freelance para varios clientes nacionales e internacionales, pero no estaba en mi panorama constituir una empresa hasta que mi ahora socio me animó, él al contrario siempre había tenido en mente ser empresario.

Creo que en 2024 es mucho más general la idea de emprender, los jóvenes están más familiarizados con ser emprendedores, el problema que veo, es que inicien de cero sin tener experiencia, para mi el idea es primero trabajar, aprender, conocer qué te gusta, en qué eres el mejor, aprender procesos de grandes empresas y luego crear tu idea y apostarlo todo por ella.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Desde el enfoque de emprender siendo mujer, creo que es el mejor momento para hacerlo, un área de oportunidad que veo es aprender finanzas y hacer estrategias de apalancamiento para fondear tu emprendimiento y una estrategia igual cuando tu emprendimiento se convierta en empresa.

Contar con expertos, áreas básicas donde invertiría: Marketing / Logística / ecommerce / servicio al cliente / innovación

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Emprender es un camino lleno de retos y satisfacciones, especialmente para nosotras, las mujeres. Mi principal consejo es que nunca se detengan. La maternidad, las responsabilidades y las adversidades no deben ser un impedimento, sino un impulso. Aquí algunos puntos clave que me han ayudado con Colocando Ideas:

Resiliencia y Preparación: Las dificultades son inevitables. Aprender a amortiguar los golpes y a estar preparadas para las pérdidas es crucial. Cuando perdimos nuestro primer cliente después de 5 años, fue un golpe duro, pero gracias a una preparación adecuada, pudimos sobrellevar la situación sin despedir a nadie. Crear Relaciones Duraderas: En Colocando Ideas, hemos aprendido que las relaciones de valor con nuestros clientes y colaboradores son esenciales. La reputación y la confianza que generas pueden abrir o cerrar puertas. Siempre trabaja en ofrecer lo mejor y en mantener relaciones sólidas y duraderas. Equilibrio y Delegación: Es esencial estructurar tu empresa de manera que no dependa de una sola persona. Confía y valida a tu equipo, esto te permitirá crecer y manejar mejor tus múltiples roles. Supera lo que prometes, ten palabra y actúa siempre con honestidad.

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Tanya Moss ha visto en la joyería una gran pasión desde que tiene memoria. De pequeña ideaba piezas y accesorios con materiales caseros y de uso común. Años después, al cursar la carrera de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México comenzó a involucrarse de manera más formal en el diseño y elaboración de Joyería como una actividad extracurricular.

Tanya tuvo la oportunidad de participar en un programa de intercambio con la Southern Illinois University donde se especializó en diseño y fabricación de joyería bajo la tutela de Richard Mawsdley y otros talentosos profesores. Posteriormente, en 1993, al terminar sus estudios comenzó su trayectoria de diseñadora de manera profesional. Desde entonces, Tanya ha tratado de transmitir a través de sus piezas, su amor y pasión por la joyería.

En 1995, después de varios años de vender sus piezas “de puerta en puerta”, Tanya decide incursionar en el negocio de la joyería formalmente a través de la apertura de su primera boutique en la Ciudad de México. A partir de ese momento Tanya Moss experimenta un fuerte crecimiento como artista y como empresaria. Tanya se convierte en una celebridad dentro del mundo del diseño y se posiciona como una de las creadoras de joyería más importantes en México que combina su arte con el éxito comercial, con sus boutiques propias y en alianza con la tienda departamental “El Palacio de Hierro”

En 2003, Moss diseña su emblemática mariposa, la cual se vuelve súbitamente un éxito comercial y se convierte en el símbolo e identidad de la marca Tanya Moss. La “Mariposa Tanya Moss es el icono de la empresa y está presente de una u otra forma en casi todos los diseños de Tanya. Representa la libertad, transformación y evolución que Tanya plasma en sus diseños y que considera elementos claves para crecer como ser humano. Libertad de pensar y ser diferente; Libertad de no conformarse con lo convencional y de expresar a través del uso de las joyas y accesorios que Tanya diseña, el buen gusto y la sofisticación de quien las porta.

Los diseños de Tanya Moss, no siguen tendencias de moda. La diseñadora considera que ella “crea sus propias tendencias” a través de colecciones de joyas que son clásicas e innovadoras, elegantes y atrevidas al mismo tiempo, pero sobre todo, atemporales. “Una pieza de Tanya Moss es una joya para usarse toda la vida”.

La marca Tanya Moss es representante de la cultura mexicana y sus tradiciones traducidas en piezas que acompañan a cualquier tipo de persona y que apoyan de una manera positiva y empoderante a la cultura mexicana.

Los singulares diseños de Tanya Moss adornan mes a mes las páginas de los principales medios impresos de México, tanto de moda como especializados o de negocios. Siendo también desde sus inicios acreedora a múltiples premios, exposiciones y reconocimientos.

A través de su trabajo creativo y vanguardista y de la evolución y desarrollo conceptual de su joyería, Tanya Moss se ha posicionado no sólo como una gran diseñadora, sino como una reconocida marca con enorme potencial en el ámbito de la joyería, la moda y el diseño. Inclusive ha liderado programas de Televisión enfocados a la creatividad.

Además de su línea de joyería y accesorios, Tanya ha desarrollado una exitosa línea de regalos corporativos; ya sea realizando un desarrollo especial y único para la empresa o bien, utilizando una de sus piezas de línea. Entre las empresas con las que ha colaborado destacan Banamex, Telcel, Coca Cola, Nike, Procter and Gamble, Ocesa, Estée Lauder y Bancomer, entre otros.

Ha sido parte de varias exposiciones en museos hablando de la plata mexicana, con Fundación Banamex, y en España como representante del diseño mexicano, entre otras.

Entre sus colaboraciones se pueden nombrar la edición especial “Tanya Moss de la Town and Country de Chrysler”, es la única diseñadora mexicana que cuenta con este honor, y las lavadoras intervenidas de Samsung, entre otras.

En 2013 es Nombrada Emprendedor del año por la prestigiosa firma EY y en 2014 se vuelve Emprendedor Endeavor junto con su esposo y socio Eduardo Stolkin. Recibió la Estrella Fashion Group International,

En 2015 y en 2017 es invitada por Comex junto con otros 16 diseñadores de varias ramas a ser creadores de las Tendencias de Color 2016.

Actualmente es conferencista y catedratica activa del Tecnologico de Monterrey para la Carrera de emprendimiento y para el Egade y conferencista. Tiene multiples proyectos con universidades y con la educacion de Mexico como compromiso personal, tiene un fuerte enfoque hacia el empoderamiento y un compromiso especial hacia las mujeres y jovenes, por lo que se enfoca en compartir su historia de éxito con las personas.

Veinticinco años después de haber abierto su primera tienda, Tanya Moss tiene 40 puntos de venta dentro de México, entre sus Boutiques y los espacios dentro de El Palacio de Hierro. Además, sus creaciones tienen presencia en países como Guatemala, EUA, España, Francia, Alemania, Japón y Australia.

En 2022 celebra sus 25 años de trayectoria y de ser una marca autentica y mexicana, produciendo en México y generando empleos con gran compromiso.

En 2020 crea la marca Anamora por Tanya Moss en exclusiva con Liverpool, alianza que va creciendo y ganando presencia en el mercado.

Tanya es una persona que constantemente esta en relación con fundaciones para ayudar a la sociedad mexicana, su enfoque es hacia mujeres y niños, por ejemplo Fundación Cima AC, Casa de la Amistad para niños con Cáncer, Fundación Corazones Unidos contra la trata de personas, Centro Suma para niños con labio Leporino, Asociación Mexicana de lucha contra el cáncer, Casa Hogar Sumando por ti, entre otros.

Libros en los que ha participado, Gritos y Susurros II, Denisse Dresser, 100 Lideres, Artifices de la plata, Citibanamex; Mujeres Relevantes, Nivea; Amos y sus Dueños, Martha Díaz Romo; Libro Bienal Iberoamericana, Historias de Mexicanas Chidas para niñas Chidísimas, Mujer Técnica Mixta, entre otros.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Creo que es un momento muy bueno para las mujeres en México, es un momento donde la gente está poniendo mucha más atención al trabajo y la fuerza femenina y la aportación a ecosistema, definitivamente un momento clave para aprovechar sin dar nada por sentado y buscando la creatividad y la capacidad, antes que nada, pero hay más oportunidades y atención sobre el entorno femenino. y no nada más el emprendimiento, también como colaboradoras de valor en las empresas es importante y hay que aprovechar eso que nos está abriendo la cuota de género y que nosotras tenemos que hacer más ruido al utilizarlo.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

El mayor reto es hacer un negocio que sea redituable y que tenga no solo la idea, sino la ejecución de manera impecable. Hoy en día tanto para hombres como para mujeres tenemos que pensar en un entorno global y una competencia fiera en todo lo que hacemos, por lo que la visión de mundo y de solución a mediano y largo plazo son indispensables. Definitivamente rodearte de equipo y personas que aporten al proyecto de manera igualitaria y que no tengan esas divisiones de mujeres u Hombres para que entonces la creación del negocio sea el centro de la solución.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Que lo primero en mente sea que les apasione y diferencie lo que son capaces de hacer y aportar a la sociedad, hay oportunidades en todos lados, pero tienes que saber que cualquier acción o emprendimiento es para servir a las personas, si cumples con eso el siguiente consejo es tener a las personas adecuadas que te hagan brillar y que tu hagas lo mismo por ellas. Y por último, que tu seas la primera persona dispuesta a emprender en ti mismo, lo demás va cayendo después.

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Comencé la práctica del litigio en materia familiar hace más de veinticinco años, aproximadamente en el año 1997, después de una experiencia personal decidí emprender como profesional en Derecho Familiar para ayudar a las personas que sufren de violencia familiar o son despojadas de sus hijos o bienes sin tener acceso a un profesional especializado que los ayude.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Desde mi perspectiva, el emprendimiento femenino en México está en ascenso, cada día es más común ver a mujeres empresarias en diversas áreas, sin embargo, considero que aún falta mucho por hacer, como por ejemplo la creación de políticas públicas que brinden apoyo a las mujeres emprendedoras, así como para erradicar las prácticas de desigualdad y fomentar la equidad de género, tanto en el ámbito empresarial así como en el comercio.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Considero que los principales retos de una mujer emprendedora en México, son, la desigualdad social, es decir, el ámbito empresarial aún sigue siendo conformado predominantemente por varones. La falta de independencia económica es un reto que impide prácticamente el desarrollo de la mujer como empresaria y los estigmas sociales con relación a los roles, aún se considera que la mujer solo nació para procrear o para ser ama de casa y se coartan sus oportunidades de desarrollarse en otra área.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Mi consejo para las mujeres que están emprendiendo, es, perseverancia, tener paciencia y escuchar la voz interna que te empuja a hacer realidad tus objetivos, no permitas que las opiniones, las experiencias ajenas o las adversidades te hagan desistir, persiste hasta que lo logres o hasta que te convenzas de que puedes emprender en un sinfín de áreas.

¿Danos una breve descripción de tu emprendimiento y en qué año lo fundaste?

En el año 2015 comenzamos a realizar los trámites necesarios para que mi empresa quedara establecida, así para el 2016, queda constituida oficialmente como Gabinete de Fisiología Digestiva Integral.

Posteriormente, debido a la situación financiera que nos trajo la pandemia y sin renunciar a este proyecto, llevamos a cabo una restructuración administrativa, por lo que actualmente, estamos constituidos como Gabinete de Neurogastro, Endoscopía y Motilidad, SCP. Brindamos servicios de consulta de Especialidad en Gastroenterología y Neuro-gastroenterología; realizamos estudios de Endoscopia y Coloscopia, así como estudios de Alta Especialidad en Neuro-gastroenterología, Manometría Esofágica y Manometría Anorrectal y otros estudios, en tres hospitales de la Ciudad de México y Estado de México.

Desde tu perspectiva, ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

El emprendimiento femenino en nuestro país está muy presente ya que, como lo señala el INEGI, cerca del 40% de los negocios en México, los inician o están liderados por mujeres, observando una creciente independencia económica y del liderazgo femenino en las empresas del país, dando como resultado mejores registros financieros.

Desde mi perspectiva, durante muchos años, las mujeres mexicanas se han abierto camino en su desarrollo profesional y empresarial; hoy por hoy, el emprendimiento femenino en México está en su punto clave, ya que la pandemia fue el parteaguas para muchas mujeres que quisieron abrir un negocio o escalar a un puesto gerencial, ese tiempo lo tomaron como una oportunidad, mismo que se ha presentado con muchos retos y desafíos y, aun así, lo aprovecharon.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Por mucho tiempo se ha hablado de uno de los principales retos que enfrentan las mujeres a la hora de emprender: la Brecha de Género en las empresas, la cual abarca 3 situaciones particulares: la salarial, puestos gerenciales y la brecha generacional, que se ha visto muy marcada (boomer, X, millenial).

Y otro de los retos muy importantes al que se enfrentan las mujeres mexicanas, mantener el equilibrio entre la atención y cuidado de los hijos y su vida laboral y profesional.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

A lo largo de la historia, tenemos el ejemplo de mujeres espectaculares que abrieron el camino a las siguientes generaciones, limpiaron ese camino empedrado, dejaron un legado de empoderamiento y de visión; se enfrentaron a obstáculos rudos y hostiles y nuestro trabajo es seguir con la misión de impulsar y apoyar a quien quiera tener un negocio o quiera liderar uno.

Son tiempos donde las mujeres somos libres y podemos dar rienda suelta a nuestros anhelos de emprender, que no nos limite la edad ni los prejuicios. Somos capaces de hacer crecer lo que emprendamos o lideremos, somos fuertes, inteligentes, instruidas, preparadas, somos comprometidas, somos valiosas, contamos con habilidades esenciales para tener nuestro negocio o ser líderes de grandes empresas.

Y como desde adolescente he dicho: ¡tengo el no, vamos por un si!

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

MI ÚLTIMO EMPRENDIMIENTO, tiene un poco menos de un año, @ordenhadas, es una empresa de organización de espacios desde closets, cocinas, recámaras hasta oficinas.

Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Para mí el emprendimiento femenino en México de unos poco años para acá, ha crecido exponencialmente, estos últimos años las mujeres nos hemos dado cuenta, que en nosotras está el crecer, tener independencia económica, para ser totalmente autosuficiente. Cada vez vemos más mujeres de todas las edades desarrollándonos en todo nuestro potencial. Claro que falta y mucho, pero tenemos un impulso imparable.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Saber equilibrar entre la parte familiar y la empresarial

Buscar y sentirse acompañadas en su emprendimiento

El porcentaje de mujeres pidiendo créditos o préstamos es muchísimo menor que los hombres y ese es uno de los principales obstáculos para emprender

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Mi consejo sería que crean en lo que hacen, que no se dejen desanimar por el entorno social,es muy común en las mujeres desmoralizarnos.

Busquen un buen grupo de empresarias que sean una red de apoyo, como por ejemplo AMMJECDMX

Danos una breve descripción de tu emprendimiento y ¿en qué año lo fundaste?

Mi consultoría se fundó en 2008.

Hacemos consultorías y capacitaciones en comunicación e imagen pública.

•Desde tu perspectiva ¿en qué punto se encuentra el emprendimiento femenino en México?

Creo que cada día vemos a más mujeres con muchas ganas de crear empresa, de hacer y crecer por sus familias y por México.

Actualmente hay mucha más información y gente que te puede llevar de la mano.

¿Cuáles son los principales retos que tiene una emprendedora en México?

Creo que la desinformación. Rodearte de personas expertas es importante, para que tengas una red de apoyo de profesionales. Ya que siendo dueña debes saber de impuestos, de contabilidad, de redes sociales, de temas legales y más. No podemos con todo. Hay que tener comunidad de apoyo.

?¿Qué consejo le darías a las mujeres que están comenzando a emprender o que están pensando en emprender?

Piensa en tu propósito y no traiciones tus objetivos, rodéate de personas más inteligentes que tú y has que las cosas sucedan.

