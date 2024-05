'América y Chivas sacarán chispas este Clásico Nacional'

El azaroso futbol decretó cinco Clásicos Nacionales el mismo semestre, pero los dos de semifinales del CL. 2024 resultan ser los más importantes, por dar el pase a la final de la Liga MX, como hace un año. Es la segunda vez que esto sucede en un lapso de tres meses entre América y Chivas.

La primera fue entre marzo y mayo de 1985 (dos en Concacaf, uno en Liga, y un par más en Liguilla). Ahí estuvieron Fernando Quirarte y Daniel Brailovsky, y lo recuerdan 41 años después.

“Veremos en 180 minutos quién fue el que aprendió más de los tres duelos anteriores, más allá del resultado, en el planteamiento está la respuesta”, compartió el apodado Sheriff.

En las 12 ocasiones previas que se enfrentaron en fase final, ocho fueron en torneos cortos, y las Águilas avanzaron en cinco de ellas, pero sólo tres se fueron de semis, donde los tapatíos accedieron a la final en dos ocasiones.

Ante la recurrencia del Rebaño en fases finales (cuatro Liguillas en cinco torneos), para agrandar la rivalidad, Brailovsky tiró una gambeta, “el cuento de que le viene bien al futbol mexicano, siempre he dicho que los equipos grandes, y Chivas lo es, deben festejar títulos. No sé si el ferviente aficionado se conforme, pero en América no se celebran otras cosas”, dijo a El Heraldo de México.

Quirarte destacó: “que Veljko Paunovic y Fernando Gago metieran a Chivas en su primer semestre en México, es porque las cosas se están haciendo bien”, y para esta eliminatoria comentó: “el marcador no va a determinar que las cosas estén mal en un equipo o en otro”.

En tanto, El Ruso puso la vara alta a los azulcremas: “Necesitan campeonar con frecuencia para ser un equipo de época”, y dijo que la victoria va a ser para “el que entienda que se juega más que un pase a la final”, remató.

DATOS

8 veces avanzó América, y cuatro Chivas, en sus duelos de Liguilla.

1 mes y dos días pasaron desde que se enfrentaron en Concachampions.

3ra derrota del América en el semestre se la propinó Chivas.

El año pasado, la serie también empezó en el Akron y cerró en el Azteca.

Quirarte y Brailovsky ganaron su único Clásico Nacional como técnicos

POR FRANCISCO DOMÍNGUEZ

