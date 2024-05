Damaris Aguirre una mamá olímpica

Entre mancuernas, aparatos y sudor, algo luce diferente en el gimnasio. Damaris Aguirrre aplaude y la magnesia sale de sus manos para apoderarse del aire. Toma las pesas de 120 kilos para cargarlos en sentadilla, y las de 80 kg en envión, respira, se levanta con fuerza y carga el peso de aquellos fierros, que se unen a su abultado abdomen de 40 semanas de embarazo.

El reto de la maternidad no le bastó a la medallista de bronce en Beijing 2008 en halterofilia, por lo que se mantenía practicando aquello que la llevó a la gloria, junto a dinámicas de crossfit. Si bien algunos doctores suelen recomendar no cargar objetos pesados durante los nueve meses de gestación, la exatleta nunca escuchó esa limitante de parte de su médico.

Fotos: Cortesía Damaris Aguirre

“Mi ginecólogo dijo que para mí era contraproducente no entrenar, porque toda mi vida he hecho ejercicio y parar en seco no me iba a ayudar. En mis chequeos constantes no había ningún problema. Mi cuerpo está adaptado a esa actividad”, cuenta Aguirre a El Heraldo de México.

La única consecuencia que la halterista encuentra ahora, casi ocho años después, fue que Aitana, su primera hija, nacida en 2016, resultó ser tan inquieta como la propia Damaris: “Es muy acelerada, pura dinamita. La pequeña, María Li, es más estable. Con la grande debí dejar de hacer pesas”, dice, entre risas y un falso arrepentimiento.

Fotos: Cortesía Damaris Aguirre

Cargar peso durante el embarazo

Entre la desinformación y el concepto que se tenía del embarazo, al tratarla como si se tratara de una enfermedad, los médicos recomendaban no hacer esfuerzos excesivos, sobre todo en meses avanzados, así como hacer actividad física moderada.

“En la medicina moderna no hay evidencia sustentada que indique que una mujer, por el simplemente hecho de estar embarazada, no puede cargar peso muerto. Anteriormente se pensaba que causaba parto prematuro. ?El peso se aumenta de acuerdo a la resistencia de cada paciente”, dijo la especialista Carolina Escamilla, mientras su colega, la ginecóloga obstetra Noemi Guerrero, coincidió en el caso de Damaris Aguirre.

“Si la paciente no tiene ninguna comorbilidad agregada al embarazo y ella ya hacía ejercicio de pesas desde antes, no es una recomendación dejarlo de hacer. No hay un peso límite, si es por ejercicio, el peso se aumenta de acuerdo a la resistencia de cada paciente”, agregó, dejando claro que cada caso es distinto, por lo que cada ginecólogo debe indicar detalles en la actividad física de su paciente.

A Damaris Aguirre, seguir levantando pesas, desplantes, ejercicios con los aros y otros ejercicios, como se muestra en los videos en sus redes sociales, le ayudó a regular cambios que experimentaba durante el periodo de gestación.

“Compensaba esa incomodidad hormonal que te da el embarazo. Con mi primera hija esto no lo sentí tanto, pero con la segunda no hice tanto ejercicio y sí fue más complicada esa situación del humor, de ponerse estable. El deporte ayuda mucho a controlar todo el movimiento hormonal”, apunta.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres sin contraindicaciones durante el embarazo y el puerperio deberían realizar actividad física moderada durante al menos 150 minutos a la semana. Mariel Hawley, directora general de Queremos Mexicanos Activos (QUEMA), asegura: “Con prescripción de sus médicos, podrían participar en ejercicio aeróbico moderado, además de mejorar la condición física, el ejercicio también beneficia la salud mental”.

Según datos del INEGI, el 35.6% de las mujeres, en general, practica actividad física en su tiempo libre. Dentro de este grupo, las mujeres de entre 25 y 34 años son las más activas, con un porcentaje del 41.9%, por otro lado, las mujeres de entre 35 y 44 años son las menos activas, con solo un 31.4 % participando en actividades físicas durante su tiempo libre.

Fotos: Cortesía Damaris Aguirre

El factor de la edad en la maternidad

La carrera de la halterista se coronó con la medalla olímpica en 2008, pero costó posponer sus planes de ser madre, hasta después se su retiro, dando a luz a los 39 años, lo que también le atrajo críticas y presión.

“Dicen que se te está pasando el tren, pero mientras seas una persona saludable, que respete su cuerpo, no importa la edad. Las cosas se dan cuando menos lo esperas, y cuando más lo deseas.

“Es importante plantearte esa meta de vida y respetar esas etapas que tienes sin presión, y menos si es externa. Cada quien a su ritmo, y sobre todo en la maternidad, debes tener la convicción, firmeza y seguridad de tener hijos porque no es fácil, necesitas certeza de los pasos que das”, afirma desde el aeropuerto de Chihuahua, con la voz de sus hijas de fondo en la llamada telefónica, a punto de tomar un vuelo a Monterrey.

Fotos: Cortesía Damaris Aguirre

Damaris Aguirre, una súper mamá

El peso de la crítica y los comentarios, por su rutina de ejercicio y edad, fueron una carga ligera para la exatleta en comparación con escenarios mundiales, pues tomó del deporte la concentración para no distraerse de lo importante: ser madre y guiar a sus hijas en la gimnasia artística, lejos de las pesas.

“El deporte me ayudó a enfocarme en los objetivos, y ahora en el de las niñas, compartirles también lo que estudié y lo que el ser atleta me enseñó. Que ellas aprendan a disfrutar de lo que hacen, eso es fundamental, que no se estresen, que no quieran tener un resultado tan importante porque creo que les falta madurar emocional y físicamente”, expone Damaris, con la voz de la experiencia de una entrenadora y el amor de una madre.

Aitana y María Li participaron, el 8 y 9 de mayo, en la Copa Daniel Corral de gimnasia artística, donde Aguirre disfruta y sufre, más que si ella estuviera en competencia. “Es un aprendizaje constante con ellas. Son muchos nervios. Quisiera uno pasarles todo el aprendizaje que uno tiene.

Fotos: Cortesía Damaris Aguirre

“Les digo que en realidad todo se gana en los entrenamientos. Tienen mucho el referente de mi medalla olímpica, la ven, y dicen que quieren una así de importante, pero les digo que todo es paso a paso. Están chiquitas, apenas empiezan con el estado de conciencia de entender lo que es estar en el podio y lo que es una medalla olímpica”, compartió la chihuahuense.

Con la fuerza suficiente para levantar kilos de hierro, y llevar el rol de madre, de la mano de la actividad física, Damaris Aguirre busca una medalla que sólo puede darle la vida: la satisfacción de ver a sus hijas crecer, disfrutar y triunfar, mientras sigue en busca de éxitos en el ámbito de la educación, al ser licenciada en Educación Física, con maestría en Ciencias del Deporte.

“Intento ser una súper mujer para mis hijas, mis papás y mi familia. Yo creo que todas las mujeres lo somos. El educar a los hijos y tratar de encaminarlos al deporte y en la educación es complicado, por eso digo que todas las mamás llegamos a ese grado”, concluye.

Por Francisco Domínguez

EEZ