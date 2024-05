Bienvenido a la familia: Retoman tema de la pandemia

Guadalajara.- Las pérdidas y las ganancias que le deja la pandemia a un hombre que lleva en sus hombros una responsabilidad enorme y que sus decisiones las toma en soledad, es la premisa de Bienvenido a la familia, una historia autobiográfica del director cinematográfico Hugo Carrillo.

La cinta se filma en la capital tapatía y tiene como protagonista a Frank Rodríguez, es coproducción Canadá - México.

Bienvenido a la familia es una película que aborda la hipocresía de quienes aseguran que eres miembro del clan pero es mentira, y por otro lado, quienes demuestran fidelidad sin importar las pruebas difíciles.

Tras el escenario pandémico “la verdadera pelea es comprender en dónde están los valores en los seres humanos. La condición humana es la columna vertebral ya que es un tópico internacional. Es hermoso para mí que, con este proyecto, hablarle al mundo entero de estos valores”, comentó Hugo Carrillo (cineasta conocido por su película El lado oscuro de la luz).

A Frank Rodríguez le dieron la libertad de interpretar creativamente al personaje, lo que tomó como una doble responsabilidad porque es la vida del director.

“En este caso me va a dirigir quien escribió un momento de su vida. Cuando me lo planteó (el papel protagónico), nunca fue un: imítame. Vamos a llevar la experiencia de Hugo a esta película, nosotros como actores: Karime Lozano, Rodrigo Murray y yo, vamos a interpretar el hecho, no una copia de la persona. Eso me parece interesante. Todos los personajes existen”, añadió.

Frank resalta también que Canadá no invierte en filmes mexicanos, sin embargo, en esta historia es además coproductor Neil Cervin, fotógrafo de El Señor de los Anillos.

“Hay inversión extranjera directa en Guadalajara y en el cine (mexicano). Estoy seguro, de todas las películas que he filmado, sin demeritar mi historial pasado, esta es la que más se asemeja al cine que quiero hacer en el futuro. Este sí puede ser en un parteaguas, estoy en la edad correcta para interpretar este tipo de personajes y con la madurez actoral adecuada. No va a ser la última película que hagamos Hugo y yo”.

Los cineastas se vuelven los periodistas de la historia. Hoy se narra lo que vivió la humanidad durante la pandemia, las vidas perdidas, pero sobre todo los valores humanos sin importar su origen. Además, es enfrentar y crear un nuevo mundo en el séptimo arte.

“La palabra justa es reinventarte. Adaptarte. El mundo cambió totalmente, el cine cambió. Como se vende y se compra el cine cambió. La mayor parte de la historia sucede en pantallas, a través de teléfonos y computadoras. La tecnología en la pandemia nos unió esa es una parte hermosa, mostrar el punto de quiebre antes y después de la pandemia, donde ves la soledad del personaje, (en algunas escenas) con cubrebocas todavía, en una computadora que es su mundo. Yo soy un fanático de lo que está sucediendo, estamos en el climax visual en la historia de la humanidad”, dijo Hugo Carrillo.

PAL