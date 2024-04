200 mil casas, en abandono

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) registra 200 mil inmuebles abandonados y en litigio por falta de pago, luego de que la gente los dejara por la falta de servicios o porque estaban alejadas de las zonas de desarrollo, por lo que fueron conocidas como ciudades dormitorio.

En el marco de la 87 Convención Bancaria Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit aseguró que “se han recuperado 25 mil casas que se han reinsertado en favor de la población, pero mantenemos cerca de 200 mil casas abandonadas y en litigios diversos”.

Destacó que ante la falta de pago se llevaron a cabo litigios que violaron el derecho procesal porque no notificaban al trabajador que su inmueble estaba en pleito legal, lo declaraban en rebeldía y se adjudicaban la casa violando con ello el debido proceso.

Martínez Velázquez reveló que en el caso de las 25 mil viviendas recuperadas se aplicó el programa Aliados por la vivienda, donde el Infonavit vende los inmuebles con el alcalde y este invierte en la recuperación de servicios; es un proceso lento, porque tienen que invertir en agua o luz, porque no solo es remodelar o pintar la casa”.

Reconoció que hay zonas que no son viables para las viviendas, “porque se construyó sin ningún servicio y ahí los alcaldes deben invertir para instalar infraestructura que no existe. Hoy sino tengo una boleta de agua individualizada no doy el crédito”, dijo.

Respecto a la reforma constitucional del Infonavit constructor, propuesta en el paquete de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que “está a discusión, se han llevado acabo dos parlamentos abiertos de la reforma pero creemos que por el tiempo es difícil que esa reforma o varias de ellas puedan ser aprobadas en este periodo de sesiones” concluyó.

Por Yazmín Zaragoza.

EEZ