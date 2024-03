Fraudes toman las redes: así se viven las estafas en internet

Mariana X fue víctima de una estafa inmobiliaria a través del marketplace de la red social Facebook.

Ubicó un departamento para renta en la colonia Roma de la Ciudad de México, al menos 40 por ciento más barato de lo que cotizan en la zona, que luego de una negociación, la supuesta dueña le exigió un depósito pues, dijo, había otra persona interesada. Se entregó el dinero, pero la transacción nunca se concretó.

“Las plataformas digitales han generado ventajas para compradores y arrendadores ya que facilitan la búsqueda de propiedades desde cualquier lugar y proporcionan herramientas para comparar precios y características” señaló Jefferson Gutiérrez, Socio Líder de Asesoría en Tecnología Forense de KPMG México.

Sin embargo, agregó, esto implica que existan riesgos asociados, “estafadores pueden utilizar estas redes sociales para ofrecer propiedades inexistentes o que no les pertenecen y defraudar a potenciales compradores”.

En el más reciente Estudio de Ciberseguridad en México 2023, la Asociación de Internet MX, reveló que 73 por ciento de las personas encuestadas percibieron como primer motivo de preocupación los ataques financieros, y 14 por ciento afirmó haber sido víctima de algún tipo de fraude cibernético.

Gutiérrez indicó que personas con poca experiencia en el uso de estos marketplace y con poco tiempo para validar presencialmente el inmueble, pueden ser víctimas de estafa al momento de rentar una propiedad.

“No revisé el perfil de la dueña, me dejé llevar por el precio, un departamento ofertado en siete mil 800 pesos al mes. Marisa Sacristán Garrido me pidió un depósito por la mitad de la renta y quedamos de vernos afuera del departamento. Nunca llegó y cuando un vecino me vio me dijo que yo era la cuarta persona que iba por el mismo anuncio en renta de Facebook”, comentó Leonardo X, al que su estafadora bloqueó luego de recibir el dinero.

“Aunque en México se cuenta con el protocolo de actuación para la obtención y tratamiento de recursos informáticos, resulta insuficiente para investigar los delitos que ocurren en el ciberespacio y particularmente en redes sociales, difícilmente se logra acreditar quién cometió el delito”, comentó Jaime Díaz Limón, presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX (INCIBE).

Agregó que sólo 2 por ciento de los afectados por fraude informático denuncia ante autoridades, lo que provoca que no se tenga una métrica sobre la cantidad de delitos que se cometen en internet.

“Las redes sociales ofrecen un espacio público para el comercio electrónico, pero no son una autoridad que vigile que las partes cumplan con las obligaciones”, dijo Díaz.

PAL