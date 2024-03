¡Playball!, arranca la temporada 2024 de las Grandes Ligas

La espera terminó y hoy se pone en marcha la temporada 2024 en las Grandes Ligas. Una vez que Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego, dieron el banderazo de salida la semana pasada, en Corea del Sur, las otras 28 novenas van a jugar por primera vez.

México no sólo va a tener su habitual participación en La Gran Carpa con varios jugadores en los diferentes rosters, sino al igual que en 2023, se volverá a contar con una serie de temporada regular con los Rockies de Colorado y los Astros de Houston, con dos encuentros en el estadio Alfredo Harp Helú, de la CDMX (27 y 28 de abril).

Un total de 11 peloteros nacidos en nuestro país, van a engrosar las listas de las novenas en la MLB, pero van a ser 19 si contamos a los jugadores naturalizados, y los que tienen sangre mexicana.

El año pasado fueron 16 los elementos nacidos en México que participaron en el mejor beisbol del mundo. En 2022, sumaron 15, un año antes en la campaña 2021, participaron 12, y en 2020, se registró uno más, con 13 beisbolistas.

Los que se llevan los reflectores de la delegación nacional para este 2024 son dos homeroneros que pertenecen a los Rays de Tampa Bay: Isaac Paredes y el cubano, naturalizado mexicano Randy Arozarena. Jonathan Aranda, también forma parte del club.

El resto de la delegación está integrada por: Ramón Urías (Orioles), Joey Meneses (Nationals), José Urquidy (Astros), Luis Urías y Andrés Muñoz (Mariners) y Javier Assad (Cubs).

Con los Yankees: Víctor González, Alex Verdugo y José Treviño, el cátcher Alejandro Kirk, fungirá como titular con los Blue Jays, el pitcher Giovanny Gallegos (Cardinals). Completan la lista Alek Thomas (D’backs), Rowdy Téllez (Pirates), Austin Barnes (Dodgers), JoJo Romero (Cardinals) y Patrick Sandoval (Angels) son jugadores con sangre mexicana.

La calidad mexicana siempre está presente en cada campaña como lo comentan los ex ligamayoristas Miguel Ojeda y Benjamín Gil.

“Son jugadores de impacto que ya lo han demostrado con jonrones, con robo de bases, pero no hay que perder de vista a Ramón Urías y El Wicho (Luis) Urías e, incluso, El Conejo (Ramón) Urías ya ganó un Guante de Oro”, indicó Ojeda.

“Me gusta Randy (Arozarena) e Isaac Paredes; Patrick Sandoval va a ser abridor con los Angels, ojalá podamos tener a Alejandro Kirk peleando por otro Juego de Estrellas y un Bat de Plata”, dijo el ahora manager de los Charros de Jalisco.

José Urquidy, de Astros de Houston, va a iniciar la campaña en la lista de lesionados por una operación en su codo derecho.

Isaac Paredes, fue líder de los Rays de Tampa Bay en homeruns con 31 y carreras producidas con 98.

Ramón Urías de Orioles de Baltimore, ganó el Guante de Oro como mejor tercera base en 2022.

El lanzador Julio Urías, no puede jugar en MLB, debido a una suspensión, al ser acusado de violencia doméstica.

El año pasado fue todo un éxito la México City Series, entre Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco.

Cifras

13 los equipos de MLB, en que van a jugar mexicanos.

3 peloteros aztecas van a militar con los Rays de Tampa Bay.

6 lanzadores va a tener México, de los 19 peloteros en MLB.

83 carreras producidas tuvo Randy Arozarena en 2023.

1 Juego de Estrellas como titular ha sumado el cátcher Alejandro Kirk.

‘ALEX’ VERDUGO

Yankees

En MLB: 09/01/2017

Jardín derecho



ISAAC PAREDES

Rays

En MLB: 08/17/2020

3ª Base

RANDY AROZARENA

Rays

En MLB: 08/14/2019

Jardín Izquierdo



ALEJANDRO KIRK

Blue Jays

En MLB: 09/12/2020

Catcher



VÍCTOR GONZÁLEZ

Yankees

En MLB: 07/31/2020

Pitcher



GIOVANNY GALLEGOS

Cardinals

En MLB: 05/12/2017

Pitcher



JONATHAN ARANDA

Rays

En MLB: 06/24/2022

2ª Base



RAMÓN URÍAS

Orioles

En MLB: 08/20/2020

3ª Base

LUIS URÍAS

Mariners

En MLB: 08/28/2018

3ª Base

JAVIER ASSAD

Cubs

En MLB: 08/23/2022

Pitcher

JOSÉ TREVIÑO

Yankees

En MLB: 06/15/2018

Catcher



ALEK THOMAS

D’backs

En MLB: 05/08/2022

Jardín central

ROWDY TÉLLEZ

Pirates

En MLB: 09/05/2018

1ª Base

AUSTIN BARNES

Dodgers

En MLB: 05/24/2015

Catcher



JOJO ROMERO

Cardinals

En MLB: 08/21/2020

Pitcher



PATRICK SANDOVAL

Angels

En MLB: 08/05/2019

Pitcher



JOEY MENESES

Nationals

En MLB: 08/02/2022

1ª Base

JOSÉ URQUIDY

Astros

En MLB: 07/02/2019

Pitcher



ANDRÉS MUÑOZ

Mariners

En MLB: 07/12/2019

Pitcher

Contrataciones importantes

Shohei Ohtani (Dodgers)

Yoshinobu Yamamoto (Dodgers)

Brandon Crawford firma (Cardinals)

Juan Soto (Yankees)

Corbin Burnes (Orioles)

Jorge Polanco (Mariners)

Josh Hader (Astros)

Marcus Stroman (Yankees)

Blake Snell (Giants)

Chris Sale (Braves)

Tyler Glasnow (Dodgers)

Eduardo Rodríguez (Diamondbacks)

Dylan Cease (Padres)

Cambios de reglas

• Reducción de tiempo

Del cronómetro de 20 a 18 segundos con corredores en las bases. El reloj seguirá siendo de 15 segundos sin nadie en base. Además, el lanzador podrá restaurar su cronómetro sacando el pie de la goma hasta dos veces por vez al bate.



• Cambios en el pitcheo

Si un lanzador nuevo ingresa a la pista de seguridad con menos de dos minutos restantes en el cronómetro de dos minutos entre innings, el reloj se restaurará a dos minutos en vez de 2:15.



• Visitas al montículo

Las visitas al montículo de cada equipo se reducirá de cinco a cuatro, aunque se otorgará una visita adicional para la novena entrada si el equipo defensivo no tiene visitas restantes al final del octavo tramo.



• Evasión

El operador del reloj de lanzamientos, conocido como el Coordinador de Tiempo de Campo, reiniciará ahora el cronómetro después de una pelota muerta (como un batazo de foul) cuando el lanzador tenga la pelota y el juego esté listo para reanudarse.

JUEGOS PARA HOY



13:05 / Sin TV

Angels vs. Orioles

14:10 / Sin TV

Nationals vs. Reds



14:10 / Sin TV

Giants vs. Padres

14:10 / Fox Sports Pr.

Yankees vs. Astros



14:10 / Star +

Cardinals vs. Dodgers

14:10 / Sin TV

Blue Jays vs. Rays

14:10 / Sin TV

Twins vs. Royals

14:10 / Sin TV

Tigers vs. White Sox

Por Iván Rivera

EEZ

14:10 / Sin TV

Pirates vs. Marlins



17:35 / ESPN 2

Cubs vs. Rangers



20:07 / Sin TV

Guardians vs. Athletics



20:10 / Sin TV

Rockies vs. D-backs



20:10 / Sin TV

Red Sox vs. Mariners