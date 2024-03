Equipo de Cuauhtémoc Ochoa impugna resolución del INE

Tras el resolutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de imponer una medida cautelar al candidato a senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa por el supuesto uso de programas sociales, el equipo jurídico del candidato impugnó dicha resolución.

Por considerar de ilegales la medida cautelar impuesta por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el candidato a senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa por el supuesto uso de programas sociales; el equipo jurídico del candidato morenista impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El equipo jurídico del candidato impugnó dicha resolución. Foto: Archivo

No se acreditó la participación del candidato en los hechos denunciados

El resolutivo del Consejo Local del INE se basa en la difusión de un video, donde supuestamente exhiben el levantamiento de un censo o padrón, por lo que se determina que el video objeto de la denuncia no acreditó elementos de modo, tiempo y lugar.

En ese sentido, las medidas cautelares no proceden contra hechos futuros de realización incierta, ya que no se acreditó la participación del candidato en los hechos denunciados; que como afirmó la consejera presidenta, María del Refugio García López no se ha prejuzgado, ya que el análisis de fondo de dicho asunto compete a la Sala Regional Especializada del TEPJF, basado en mayores diligencias que exhiban una supuesta conducta ilegal.