AMLO: "Los del INE están muy estrictos, como la Inquisición"

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es como la “inquisición” ya que le prohibió usar en sus mañaneras el término “oligarquía corrupta”. Antes de iniciar la lectura sobre el general Lázaro Cárdenas, dijo que ahora deberá tener mucho cuidado y buscar algunos sinónimos como “mafia del poder” o “conservadurismo corrupto”.

“Vamos a iniciar hoy con la lectura de la parte que nos falta de la vida del general Cárdenas y la muy buena noticia es que vamos a tener tiempo para contestar preguntas y además no vamos a emplearles mucho en la lectura””, indicó AMLO.

Foto: Presidencia de la República

“Tengo que ver con mucho cuidado ya el texto porque están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición, ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta, no voy a poder hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos, podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto”, afirmó.

Este lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que se bajaran siete mañaneras en las que realizó el presidente propaganda gubernamental prohibida y pronunciamientos a favor de Morena y contra la oposición.