Problema de agua en Iztapalapa se resolverá pronto, asegura AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió que se resolverá en definitiva el problema de abasto de agua en la alcaldía Iztapalapa de la ciudad de México. Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó que el agua que llega a esa alcaldía es de color marrón y hasta con “gusanitos”.

“Yo le envío a toda la gente de Iztapalapa un saludo cariñosísimo, yo quiero mucho a la gente de Iztapalapa, y sí, estamos muy conscientes y atendiendo el problema de la escasez de agua, estamos en eso, y yo pienso que se va a resolver en definitiva, pronto, muy pronto, porque es muy justa su demanda y tienen razón”, aseguró.

Dijo que es una demanda muy justa la que los habitantes de esa demarcación. Foto: Especial

También se comprometió a que mejorará la seguridad en la Ciudad de México.

“Y lo de seguridad, se va a seguir garantizando que haya seguridad en la ciudad, se ha avanzado bastante en toda la ciudad y en Iztapalapa, garantizando la seguridad pero todavía hace falta más... Le vamos a pedir al jefe de gobierno, a Martí Batres, que nos ayude con esto”, agregó.

AMLO descarta controversia con China y EU por el acero

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se prevé una controversia con China y con Estados Unidos por el tema del acero, ya que nuestro país no quiere una guerra comercial.

Durante la conferencia de prensa, se le cuestionó que Donald Trump en su campaña dijo que las empresas chinas que fabricaran autos en México tendrían el 100% de aranceles.

López Obrador declaró que “todavía no hay nada de eso. La Secretaría de Economía está tratando el tema, se tiene que ver si está incluido en el tratado, sin llegar a la guerra comercial porque nosotros no queremos eso, ningún tipo de guerra, ni siquiera la comercial, nada más cuidar que se mantenga nuestra relación con Estados Unidos, con Canadá y también con China”.

Dijo que las inversiones de las empresas chinas van a continuar en México, pero se vive un reacomodo en el mercado internacional por lo que muchas empresas se están trasladando a nuestro país porque hay condiciones favorables y ventajas como fuerza de trabajo de primera y especializada y mercado para ofrecer sus productos.

Dijo que las inversiones de las empresas chinas van a continuar en México. Foto: Ilustrativa

Entonces, al preguntársele si hay controversia con China por el tema del acero, dijo que no.

"No, no, no existe, todo está claro, nosotros no tenemos ninguna protesta de China ni tenemos ninguna protesta en el caso de Estados Unidos, están muy bien las relaciones comerciales con Estados Unidos y también con China", acotó.

Aprovechó para agradecerle al gobierno de China porque apoyo para la compra de electrodomésticos para los afectados por el huracán Otis.

“Se hicieron las compras en China y en Corea del Sur y cumplieron en tiempo, ya están entregados 250 mil paquetes de electrodomésticos en Acapulco, 250 mil viviendas que tienen refrigerador, que tiene estufa, que tienen licuadora, vajillas, colchones, todo lo que son electrodomésticos, los enseres de las viviendas, todo eso se lo pedí en una reunión bilateral en San Francisco al presidente de China y él nos ayudó, es buena la relación”, expresó.

