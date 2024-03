Acepta AMLO que en México se producen drogas como el fentanilo

Al señalar que donde se registra un mayor consumo de drogas hay más violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que quien lo suceda en el cargo emprenda una intensa campaña contra el consumo de sustancias, “ganarle a Netflix, a ganarle a todos los publicistas”.

En la conferencia de prensa matutina, reconoció que en México se produce drogas como fentanilo —como lo dijo en entrevista en el programa 60 minutos— pero se están destruyendo laboratorios.

El presidente dijo que donde hay mayor consumo de drogas, hay más violencia. Foto: Especial

Sin embargo, dijo que ese droga también se produce en Estados Unidos y Canadá, “no todo es México, no se puede culpar solo a México”. Después, hizo una recomendación a quien lo suceda en el cargo que dejará en el mes de septiembre.

“Una recomendación, le diría, haz algo que nosotros no pudimos hacer con más intensidad, una gran campaña de información a los jóvenes y a todo el pueblo de México sobre el daño de las drogas, ganarle a Netflix, a ganarle a todos los publicistas, claro, no de manera impositiva, sino con argumentos, o sea, ¿por qué no necesitas la droga?, ¿cómo se puede ser feliz sin la droga?, ¿cómo la droga te hace infeliz?, y reforzar valores, en una campaña, porque todo eso es atender las causas de los problemas”, expresó.

López Obrador dijo que otra campaña que recomendaría es sobre mejorar la alimentación.

“Y la otra campaña que yo recomendaría también, que nos quedamos cortos, porque son tantas cosas y la política también es optar entre inconvenientes, priorizar, pero la otra campaña es la de la alimentación, pero así va, la de los alimentos, cómo alimentarnos bien. Fíjense, la primera causa de muerte, los infartos, tiene que ver con la alimentación, hay factores hereditarios, pero la alimentación. La segunda causa de muerte en el país, la diabetes, la alimentación”, explicó.

