Alcalde de Cuajimalpa brinda apoyo con entrega gratuita de agua durante temporada de estiaje

En apoyo a nuestros vecinos el Alcalde de Cuajimalpa, Licenciado Adrián Rubalcava Suárez, ha implementado estrategias y medidas para abordar la crisis del agua que enfrenta la alcaldía Cuajimalpa de Morelos por los bajos niveles en el Sistema Cutzamala.

En un esfuerzo por brindar apoyo durante la temporada de estiaje, se han entregado más de 2,543 pipas de manera gratuita en diferentes colonias y pueblos desde el primero de diciembre del año pasado con fecha corte al 6 de febrero de 2024, de las cuales 1,943 se entregaron con equipo de la alcaldía y 600 fueron contratadas.

Rubalcava destaca la importancia de trabajar en conjunto para abordar esta crisis

"Es responsabilidad de todos encontrar soluciones para resolver la crisis"

A pesar de que el abastecimiento de agua depende directamente del SACMEX (Sistema de Aguas de la Ciudad de México), Cuajimalpa está comprometida en apoyar y trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el acceso al agua para sus habitantes.

Así mismo estaremos apoyando con pipas de agua para el llenado de los tanques de San Miguel Xalpa, Xometitla en San Mateo Tlaltenango y el que está ubicado en Leandro Valle mediante rebombeo del sistema Cutzamala.

"Es responsabilidad de todos encontrar soluciones para resolver la crisis del agua a la que nos estamos enfrentando, aunque sabemos que las alcaldías no tienen esa facultad, estaremos trabajando de la mano para resolver y apoyar a nuestra población. Debemos entender que aquí no es echar culpas a nadie, la responsabilidad es de todos y cada uno de los que representamos a nuestras y nuestros vecinos, lavarnos las manos no ayudará en esta crisis. Sin embargo con acciones y con hechos estaremos apoyando para evitar que los ciudadanos sean los más afectados”

Así mismo se han montado módulos de atención a la ciudadanía en las zonas altas donde existe una mayor afectación en estos momentos, los podrás encontrar en el pueblo de San Mateo Tlaltenango y otro en algunas partes altas de San Lorenzo Acopilco ya que la baja presión del suministro no es suficiente.

Cuajimalpa utiliza más de 19 millones de su presupuesto para poder llevar el vital líquido

Los módulos los podrán encontrar en un horario de 10:00 de la mañana a 16:00 horas de lunes a sábado.

Para finalizar el alcalde de Cuajimalpa, habilitó una línea telefónica para atención a nuestra población en donde por medio del área de Operación Hidráulica de la alcaldía, podrán realizar solicitudes de pipas de agua, esta línea de emergencia estará disponible las 24 horas del día, podrás contactarnos al 5558141131.

Mientras en otras alcaldías refieren que el problema no es de su competencia y exigen al Gobierno de la ciudad les den soluciones sin apoyar a la ciudadanía, Cuajimalpa utiliza más de 19 millones de su presupuesto para poder llevar el vital líquido a nuestras viviendas de manera completamente gratuita.

