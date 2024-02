América buscará evitar sorpresas ante el Real Estelí en Concachampions

Las Águilas del América no se fían de su primer rival en la Liga de Campeones de la Concacaf, el Real Estelí, de Nicaragua, por lo que mental y físicamente, apuestan al 100 por ciento de sus capacidades en el duelo de ida de la primera ronda del torneo, que se disputa este martes, en el Estadio Independencia de aquel país centroamericano.

Después del empate del fin de semana ante Monterrey, que los mantuvo como uno de los líderes de la Liga MX, los azulcremas cambiaron el chip para concentrarse en el equipo que figura en el puesto número 80 del ranking de clubes de la Concacaf. Al respecto, Jonathan dos Santos dejó a un lado la especulación y se dijo tranquilo porque siente que el equipo está metido en este compromiso, para evitar sorpresas.

“Sabemos que tanto nivel internacional con clubes y con tu selección suelen ser complicados, y somos conscientes de que si no estamos al 100% este equipo no va a hacer daño.

“En ese sentido no estoy nada preocupado, porque sé que el equipo va a estar concentrado los 90 minutos, sabemos que son 180, una eliminatoria larga pero sí, estamos muy conscientes de que cualquier equipo en Centroamérica o en cualquier parte del mundo te puede hacer daño”, dijo el centrocampista en conferencia de prensa.

Posterior al partido contra Rayados, que terminó en empate 1-1, Igor Lichnovsky y Diego Valdés, salieron con algunos golpes, mismos que minimizó el técnico del equipo, André Jardine, asegurando que están bien, que sólo Henry Martín, Kevin Álvarez y Néstor Araujo están entre algodones.

“Igor está con una molestia, pero no nos preocupa, simplemente fue una precaución. Estamos en inicio de temporada, no podemos someter a un jugador a un esfuerzo demasiado grande para no perder un jugador, sería muy importante si conseguimos pasar este inicio de temporada”, dijo el estratega.

Además, defendió sus rotaciones, para permitir la recuperación de elementos y potenciar el nivel de otros: “Muchas veces los cambios son para justamente dosificar, vas sacando jugadores que no permite que jueguen nunca, vean minutos para que consigan recuperarse de una forma más rápida y muchas veces estar el otro partido. Todos están muy cerca de su máximo”, afirmó.

¿Dónde ver el Real Estelí vs. América de Concachampions?

América visita al Real Estelí en duelo de la primera ronda de la Concachampions, este martes 6 de febrero en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Independencia. El duelo podrá seguirse a través de Fox Sports 2 y Fox Sports Premium.

El duelo de vuelta se disputa el miércoles 14 de febrero, y aunque en la página oficial del torneo dice que la sede será el Estadio Ciudad de los Deportes, América se perfila a seguir usando el Estadio Azteca al menos hasta mitad de año.

