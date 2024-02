Recuperan casa de la familia de Octavio Paz

El ordenamiento del patrimonio que perteneció a Octavio Paz y Marie José Tramini continúa: la casona de Porfirio Díaz 125, esquina Denver, en la colonia Nochebuena de la Ciudad de México, que perteneció a la madre del Nobel mexicano, fue recuperada por elementos de la Guardia Nacional en favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, “heredero único y universal” de los bienes del poeta.



“Fue un litigio largo que ganó el DIF CDMX a las personas que cuidaban la casa. Aquí la Secretaría de Cultura aún no tiene nada que ver. El uso que se dé al inmueble se platicará con las autoridades de la CDMX una vez que se haya tomado total posesión por parte del DIF local”, señaló ayer la dependencia federal.



El notario y escritor Ángel Gilberto Adame, quien participó en la regularización del predio mientras la viuda de Paz aún vivía, recordó que la casa fue habitada desde 1980, tras la muerte de Josefa Lozano, por “una señora” y sus familiares a la que el matrimonio Paz-Tramini pidió quedarse a cuidar el inmueble.

Con la muerte de Marie José, en 2018, y luego de que el DIF fue declarado heredero de los bienes, se solicitó devolver la casona, pero sus moradoras se negaron, por lo que se decidió entablar un juicio que culminó en el desalojo.



“El propietario recuperó el inmueble sacando a estas señoras, no están echando a la calle el archivo de Octavio Paz”, señaló. De acuerdo con Adame, en el momento que el DIF local reclamó la casa, resguardó los “pocos” bienes de interés que pertenecieron a Paz y a sus familiares.

“Lo que hicieron fue asegurar el poco archivo que hay del poeta, lo aseguran en el sótano y no ha sido catalogado; hasta lo que sé, el DIF decidió no catalogar ni meterse a este inmueble hasta que jurídicamente no sacaran a estas señoras”.



El especialista en el legado de Octavio Paz conoció personalmente los bienes que se conservan: “Ahí está la cama de la mamá, ciertos muebles de la mamá; en el sótano recuerdo haber visto tres baúles en donde se guardaban antiguas cosas de la mamá, debe haber antiguas cosas del papá, los libros que Paz no quería y que le regalaban, libros que le dedicaban y que no le interesaban, el último coche que tuvo ahí está embodegado”.

Junto con el resto de bienes que pertenecieron a Octavio Paz, la casona de Denver, cuenta con la declaratoria de Monumento Artístico.



SIN EXPLICACIÓN

Aún cuando Ángel Gilberto Adame opinó que la recuperación del inmueble de la colonia Nochebuena es “un avance más en poner en orden el patrimonio de Octavio paz y de Marie José”, lamentó que el DIF local aún no permita el acceso al archivo del poeta, aún cuando dejó estipulado en su testamento que 25 años después de su muerte debía hacerse público.



“En su testamento, el poeta señaló que su archivo iba para El Colegio Nacional y que debía abrirse 25 años después de su muerte; la casa de Denver, el inmueble, es del DIF, no hay nada que discutir, pero el archivo, lo que pueda estar dentro, libros, documentos, que tengan que ver con el poeta son de El Colegio Nacional y ya deberían ser abiertos al público porque eso lo ordenó el poeta en su testamento; los famosos 25 años se cumplieron el año pasado”, dijo.



Lamentablemente, agregó, “el DIF, al día de hoy, ni ha querido entregarle el archivo a El Colegio Nacional ni tampoco, en vía de consecuencia, a todos los que hubiéramos querido consultarlo, ni ha accedido a abrirlo al público, no ha querido, esas son decisiones inexplicables del DIF de los que están direccionando, o tomando las decisiones por el DIF, que es la Secretaría de Cultura”.

Por Luis Carlos Sánchez

