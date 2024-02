Isabella Fierro y Fernanda Lira, calidad de exportación

Isabella Fierro y Fernanda Lira, son dos de las cuatro mujeres profesionales mexicanas que estarán en la élite del golf, en 2024. Mientras una tiene la mira puesta en competir en el circuito de LPGA (Ladies Professional Golf Association) en EU y Asia, la otra va a jugar en El Viejo Continente y en África, en el LET (Ladies European Tour).

En su primera experiencia en dos de los tours más importantes del mundo, la yucateca, Fierro (26 de diciembre de 2000), y la capitalina Fernanda Lira (7 de abril de 1995) van a ser dos de las principales golfistas profesionales que van a tener el apoyo de Xuntas este año.

El camino a la gloria no es nunca sencillo. Y si no pregúntele a Isabella, quien nació en Mérida, pero comenzó a jugar al golf a los cuatro años, en el campo de nueve hoyos llamado Playa Palmas Carmen Country Club, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Su carrera fue en ascenso. Con victorias locales en 2017, en el Nacional de Aficionadas de la Asociación Mexicana Femenil de Golf (AMFG), además de otros a nivel internacional en ese mismo año (Campeonato Sudamericano Amateur), Isabella sufrió de una lesión de la muñeca derecha que la detuvo por un año.

“Estuve en silla de ruedas, cuatro meses, porque me quitaron parte de mí tendón de Aquiles, y me lo pusieron en la muñeca. Antes de operarme era la número 19 del mundo, y ver poco a poquito mi ranking iba bajando, dije: ‘Ok, no puedo jugar golf, pero, ¿qué puedo hacer para ser mejor? Y trabajé la parte mental, y le saqué mucho provecho a ese tiempo”, confesó a Mente Mujer.

Tras vivir una etapa de una ligera depresión, tras un cambio drástico de Universidad en EU (pasó de Oklahoma State a Ole Miss), poco a poco fue encontrando balance en su vida, y lo único que quería y soñaba era jugar al golf profesionalmente, lo cual logró en 2022.

Primero se fogueó en el Epson Tour, la gira de ascenso o de su segunda división a la LPGA, donde fue de menos a más. Sus primeros torneos en 2023 fueron de aprendizaje, de viajar de un lugar a otro. Sin embargo, con la llegada de su mamá para caddearla los últimos cinco torneos, Isabella se divirtió y logró su primera victoria profesional. Ese triunfo fue parte de una cadena de buenos resultados, con cinco Top 10, que la llevaron a lograr la tarjeta de la LPGA para esta temporada, al finalizar novena en el listado de ganancias.

Isabella se califica como una jugadora: “Super aguerrida. Podría decir que paciente, soy muy inteligente en el campo, sé cuándo arriesgar ciertas cosas y sé cuándo no. Tengo mucha disciplina”, afirmó.

Su debut en la LPGA en este 2024 (es la octava mexicana en llegar a este nivel), ocurrió el pasado 25 de enero, durante el torneo LPGA Drive on Championship, en Bradenton, Florida. Finalizó en el sitio 32, con un score de 285 (+1).

Para esta primera campaña piensa en jugar en 30 torneos a lo largo del año. Su meta es clara: ser la mejor golfista del mundo en un lapso de cinco años.

LA PERSISTENTE

De Fernanda Lira se puede decir que su paciencia la tiene ahora en Europa.

Tras ganar tres torneos profesionales desde su debut en esta instancia en 2019, uno de ellos durante el Epson Tour (Firekeepers Casino Hotel Championship, en 2021), su destino en el golf la llevó a jugar en LET Tour.

La capitalina de 29 años es la tercera mexicana de la historia en participar en este circuito femenil europeo (Margarita Ramos y Ana Menendez fueron las otras). Incluso, a ésta última exjugadora, Fernanda le pidió alguna sugerencia para su debut, con una curiosa respuesta:

“Le comenté: ‘a ver, si tú pudieras darme un consejo, ¿cuál sería?

Ella respondió: “Cómprate buena ropa de lluvia, la vas a necesitar”, le afirmó.

“Las marcas en México no la tienen, pues casi nunca jugamos tanto con lluvia, pero sí necesitas algo que sí vaya a resistir y que sea de buena calidad, ¿eh?”, fue su respuesta.

En compañía de su esposo, se van a la aventura por el mundo, pues él es quien le carga la bolsa de bastones durante los torneos.

“Estoy muy feliz, porque mi esposo Ryan me va a acompañar. Él es de Inglaterra, entonces también me está apoyando para buscar todas estas cosas, pues estamos muy felices de empezar este nuevo camino”, dijo Lira, a Mente Mujer.

Tras ganar la medalla de bronce en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, en El Salvador (2023), Lira tiene otro objetivo más grande: anhela representar a México en los próximos Juegos Olímpicos.

“Gran parte por la que me voy (a jugar a Europa) es para (conseguir) los puntos ranking mundial, pues me encantaría poder representar a México en París. Y si no es para París, para los siguientes (Los Ángeles, 2028)”, agregó.

Su debut en el LET Tour no fue en Europa sino en Kenia, en África. El pasado 11 de febrero finalizó en el puesto 58, dentro el torneo Magical Kenya Ladies Open, tras cuatro rondas de 73-76-76-76, para un total de 301 (+9).

“Estoy muy emocionada de ver los diferentes lugares, países, culturas, campos y la competencia, pues las bolsas (económicas) son más grandes”, finalizó.

“Realmente mi sueño siempre ha sido ser la mejor jugadora del mundo”. Isabella Fierro, Golfista mexicana “A todas las niñas chiquitas hay que inspirarlas, para que ellas quieran llegar a donde estamos nosotras”. Fernanda Lira, Golfista mexicana

CIFRAS ISABELLA FIERRO

103 mil 290 dólares ganó Isabella en 2023 (Epson Tour).

317 del mundo el lugar que ocupa Fierro (hasta 12 de febrero).

23 años, la edad de la yucateca.

3 mexicanas en la LPGA en 2024.

8 aztecas en la LPGA en la historia.

ISABELLA

Le gusta practicar el kitesurfing. Si no hubiera sido golfista, cantante era su meta. Jugó los cuartos de final del US Women’s Amateur Championship (2017) En 2021, jugó en el Augusta National Women’s Amateur (no libró el corte) El putter es su bastón favorito en el campo de golf. Nike, Aeroméxico, Hertz, Ginext y Punta Mita son sus patrocinadores. Gaby López y María Fassi acompañan a Fierro en la LPGA en 2024.

CIFRAS FERNANDA LIRA

28 años tiene María Fernanda Lira.

917 del mundo de la nacida en CDMX.

75.25 golpes en promedio por ronda.

252.13 yardas, la potencia con su driver.

96 mil 210 dólares (ganancias de por vida).

2019 su año de novata.

1ª Victoria Firekeepers Casino Hotel Championship (Epson Tour, 2021).

526 su mejor sitio en el ranking mundial.

7 años comenzó a jugar.

3 triunfos profesionales.

LIRA

Se graduó en Mercadotecnia en la University Central Arkansas. Se inspiró en el deporte de los bastones al jugador el videojuego Mario Golf (Nintendo). Sueña con ganar una medalla olímpica.

¿QUÉ ES XUNTAS?

Es una organización en la que trabaja Lorena Ochoa, junto a un importante equipo de ex profesionales del golf, que apoyan a jugadoras en sus etapas iniciales, además de amateurs en su transición al profesionalismo.

¿QUIENES LA INTEGRAN?

Además de Lorena, como consejera, vocera y miembro del Performance Team, y de Carlos Martínez, como director general, trabajan Nicole Autrique (directora de programas deportivos) y Violeta Retamoza (directora administrativa), así como América Leal, Gabriela Fernández, Viviana Leal, Alejandra Ortiz, Rafael Alarcón y Horacio Morales, en el área de Performance Team.

¿QUÉ PROYECTOS TIENEN?

Xuntas cuenta con tres programas actualmente: el primero denominado como Apoyo a profesionales mexicanas, donde se financia con dinero para las carreras debutantes en el área profesional de Isabella Fierro, en el mejor circuito del mundo como es la LPGA, de los Estados Unidos, así como el de Fernanda Lira, quien va a jugar en 2024 en el LET, el circuito en El Viejo Continente.

La segunda área de Xuntas es la denominada Elite Team, donde se apoya mental, física, técnica y emocionalmente a un grupo de golfistas élite amateur, a nivel infantil y juvenil de nuestro país. Y finalmente está el Girls Golf, en el que se colabora con la LPGA, en el fomento de valores y desarrollo humano integral de las niñas a través del golf.

Para más información consulta: https://xuntas.org

