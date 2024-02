Gobierno de Sonora busca detener a operadores de narcolaboratorio

Luego del decomiso y desmantelamiento del laboratorio clandestino más grande del país, ocurrido en Sonora, las autoridades de los tres niveles de gobierno están realizando la investigación necesaria para lograr la identificación, localización y captura de las personas responsables, informó Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador de Sonora precisó que con la captura de los responsables se espera evitar también el efecto “cucaracha”, donde se realizan acciones contra el crimen en una zona y luego crecen en otros lugares del estado u otras entidades.

Planean acabar con este tipo de lugares ilegales Foto: Especiales

“Estamos trabajando en la búsqueda y aprehensión de los responsables de este narco laboratorio, obviamente estas detenciones nos permitirán el efecto cucaracho, porque sin la detención de los responsables pues buscarán, simple y sencillamente, replicar o reconstruir esta capacidad para producir droga”.

En su conferencia semanal, el gobernador de Sonora señaló que hay unas imágenes que se revisaron en la mesa estatal de seguridad, donde al ver el lugar desde el aire limitó la aprehensión de personas, porque era necesario el uso de helicópteros.

“Desde el momento en que se empieza a escuchar el ruido del helicóptero empieza el desparramo de presuntos delincuentes, derechos humanos no me permite hablar de delincuentes, eso le corresponde a un juez, aunque en función de inteligencia no tengamos ninguna duda que se trate de delincuentes porque están operando un narco laboratorio, sin embargo, no puedo llamarlos”.

Señaló que están trabajando de manera coordinada entre todas las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad Pública, a la cabeza está la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y van a seguir hasta lograr detenerlos.

Han decomisado herramientas para realizar drogas sintéticas Foto: Especial

En el narco laboratorio desmantelado en Quiriego, Sonora, se decomisaron al final más de 45 mil toneladas de metanfetaminas, además, de que se tenía la capacidad para producir más de mil millones de dosis de drogas sintéticas.

Próximos a firmar subsidio de la luz

Por otro lado, el Gobernador de Sonora agradeció el comentario realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en su próxima visita al estado se esté firmando el convenio que garantiza el subsidio especial para la tarifa eléctrica durante el verano en la entidad, además, que se buscará el mecanismo para que ahora sí sea permanente.

Además, informó que se está realizando una jornada de reclutamiento para médicos especialistas del IMSS-Bienestar, desde el 11 hasta el 23 de febrero, quienes se distribuirán en los centros de atención de segundo y tercer nivel de Sonora.

