Citlalli Hernández se reúne con el Fiscal de Querétaro y acuerdan salvaguardar los derechos y la integridad de la menor

Este lunes 28 de octubre se dio a conocer la noticia de que una niña de 14 años de edad originaria de Huimilpan, en el Estado de Querétaro, enfrenta un proceso judicial por presunto homicidio, en donde la víctima sería un bebé recién nacido.

Hasta el momento no se tiene claridad sobre lo que sucedió, pero primeros datos indicaban que podría tratarse de un caso de aborto espontáneo. Sin embargo, últimas declaraciones de la Fiscalía de Querétaro sugieren que el bebé habría fallecido por estrangulamiento horas después de haber nacido.

Al respecto, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de Mujeres, declaró en entrevista con Maca Carriedo para El Heraldo Radio que además de resolver este caso en términos jurídicos, "lo más importante es atender a la niña y brindar toda la atención que necesite".

"Hablamos de una niña que fue agredida a los 13 años de edad y que ahora fue acusada de aborto espontáneo", subrayó.

El reto principal es prevenir la violencia para que esto ya no suceda: Hernández Mora

La secretaria de las Mujeres apuntó que este caso refleja una violencia estructural, por lo cual el reto principal es prevenir la violencia para que estos casos no vuelvan a suceder, "para que las niñas no vuelvan a sufrir este tipo de violencia y evitar que sean condenadas por algo que no hicieron".

En ese sentido, afirmó que resolverán el caso, "vamos a resolver con base en la justicia y construir una ruta jurídica" para que esto no pase de nuevo, a su vez, mencionó la relevancia de actuar bajo el Interés Superior de la Niñez.

"Esta falta de criterio y de entendimiento del Interés Superior de la niña, criminalizar el aborto... me parece que en las siguientes horas estaremos informando qué ruta concluiremos", señaló Hernández Mora.

Y contó para El Heraldo Radio que se encuentra reunida con el fiscal de Querétaro, "justo estamos en diálogo y algo que vale la pena reconocer es que hubo un cambio en la Fiscalía, quien inició la acusación ya no está", reveló.

Finalmente, Citlalli Hernádez aseguró que atenderán las causas y que a partir de este caso implementarán un protocolo y modelo de prevención para que ya no suceda.

"Está acusada de 3 años en un Centro de Reinserción, ahorita está en su casa, pero más que verla como acusada, tendríamos que atenderla, con acompañamiento psicológico, más allá del escándalo y la visibilización que ha tenido el caso", concluyó.

¿Qué dice la Fiscalía de Querétaro sobre este caso?

En entrevista con Adriana Delgado para El Heraldo Radio, el fiscal General de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, aseguró que mantienen una estrecha comunicación y coordinación con el gobierno federal, "específicamente por conducto de la Secretaría de las Mujeres".

"Quisiera comentar que no tenemos elementos para sustentar que haya sido un aborto, es más, nosotros no integramos ninguna carpeta de investigación por el delito de aborto, ni judicializamos nada por el delito de aborto", destacó.

A su vez, aclaró que en el Estado de Querétaro existe en el Código Penal todavía vigente el delito de aborto, "nosotros como Fiscalía General del Estado, desde que asumo la gestión nosotros no integramos ni judicializamos temas de aborto, en este caso no se judicializa por aborto".

En ese sentido, Víctor de Jesús Hernández manifestó "es importante enfatizar que el bebé, el recién nacido, conforme a los dictámenes periciales que desahogó directamente la Fiscalía tuvimos a bien tener conocimiento de que respiró, nació vivo, y con posterioridad, de acuerdo con las diligencias que nosotros tuvimos que hacer, pudimos practicar las pruebas periciales correspondientes para confirmar la causa de la muerte, y la causa de la muerte fue asfixia por ahogamiento, a posterioridad de que nació vivo".

Asimismo, el fiscal de Querétaro aprovechó para informar que la niña de 14 años está en su domicilio "no está en un centro de internamiento, siempre se ha cuidado y salvaguardado sus derechos como menor de edad, cabe enfatizar que con la perspectiva de género correspondiente y atendiendo los protocolos correspondientes nosotros siempre hemos velado por la integridad de su persona, es más, hemos mantenido constante coordinación y comunicación con otras dependencias y entidades del sector público que puedan brindar acompañamiento para que todo el proceso se siga conforme a derecho".

Citlalli Hernández se reúne con el fiscal de Querétaro

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, habló sobre su reunión con el fiscal de Querétaro llevada a cabo la tarde de este lunes 28 de octubre, respecto al caso de la niña de 14 años que fue "acusada injustamente en Querétaro", donde acordaron "construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña".

"También estoy en comunicación con el gobernador @makugo (Mauricio Kuri) quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso", agregó en su publicación de X.

Citlalli Hernández aseguró también que dará seguimiento puntual "para que haya justicia y le reiteramos a todas las mujeres de México que ¡no están solas!".

