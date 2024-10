Elecciones EU 2024: ¿cómo influye la industria del entretenimiento en las elecciones de Estados Unidos?

Durante la Mesa de Análisis de USA Ruta 2024 llevada a cabo este lunes 21 de octubre en el programa "Referente de la noche" con Javier Solórzano para El Heraldo Televisión, se habló sobre cómo influyen las figuras de la industria del entretenimiento en las elecciones de Estados Unidos.

Los expertos invitados de este lunes, Arlen Ramírez Uresti, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, Fausto Pretelin, analista internacional brindaron sus puntos de vista sobre los famosos y empresarios que apoyan abiertamente a alguno de los dos candidatos estadounidenses y cómo esto puede puede impactar en el voto del electorado.

Al respecto, la internacionalista Arlen Ramírez planteó que sí influye en el voto de los estadounidenses el que una persona "famosa" muestre que está a favor de cierto candidato, "sobre todo por el lado de Kamala Harris", dijo, y mencionó a la cantante de pop Taylor Swift quien ha declarado abiertamente su apoyo hacia la candidata demócrata.

"Puede hacer la diferencia en tanto que la base más importante de abstencionismo (de votos) está en los jóvenes", manifestó la académica.

Explicó que de acuerdo con encuestas, los jóvenes en Estados Unidos no piensan votar porque desconfían de las instituciones, "hay un cuestionamiento bastante importante respecto a eso, entonces lo que buscan es llevarles figuras de referente que puedan llevar a la consciencia del voto".

Superar el umbral de abstencionismo

La académica señaló para El Heraldo Televisión que el peligro más grande del partido demócrata, no solamente es perder la elección sino superar el umbral de abstencionismo.

Uresti resaltó que Kamala Harris se ha rodeado más de celebridades que de empresarios / FOTO: ESPECIAL

"El hecho de que ahora Donald Trump esté invitando constantemente a Elon Musk, un referente de la tecnología, los negocios y que además presenta su nueva línea de coches autómatas, todo ese despliegue de la tecnología, habla nuevamente del 'american dream', es como decir 'mira con quien estoy para lograr que America sea grande de nuevo", resaltó Ramírez Uresti.

Por el lado de Kamala Harris, dijo, ella se ha vuelto más social, ya que sus últimos rally han estado llenos de celebridades y visitas de gente de la farándula, más que de los empresarios.

"Eso también nos habla del discurso, de hacia donde quieren apuntar, a qué electorado es al que están llamando y qué confianza es la que quieren generar a partir de esas figuras de referente social", planteó la internacionalista.

Cuenta mucho el voto de Holliwood: Pretelin

El analista Fausto Pretelin manifestó que las elecciones en Estados Unidos son todo un show, "y creo que Donald Trump es un espectáculo", expresó.

"Puede ser grotesco o no verlo repartiendo papas o haciendo papas en un McDonalds, puede resultar muy falso, pero la idea de él era demostrarle a Kamala Harris que él sí trabajó aunque sea 15 minutos más que ella en un McDonalds, porque sabe muy bien que quizás ella está mintiendo y que no trabajó en un McDonalds, hasta el día de hoy ella no lo ha demostrado como sí lo ha dicho. De alguna manera el sistema de operación, logística e investigación del equipo de campaña de Donald Trump es muy profundo, y estudió toda la vida de Kamala y ahí detectaron lo de McDonalds", apuntó.

Donald Trump en un McDonalds / FOTO: ESPECIAL

Pretelin recalcó que todo esto se trata de un espectáculo y detalló que la reconocida industria del entretenimiento en Estados Unidos conocida como Holliwood, está con los demócratas.

"George Clooney de alguna manera presionó a Joe Biden para que dejara la candidatura, cuenta mucho el voto de Holliwood, es el soft power de Estados Unidos, cuando Washington es la parte dura, oscura, política", aseguró el analista.

Finalmente, el analista consideró que Taylor Swift representa valores liberales para sus seguidores, "valores mucho más liberales que Donald Trump, cuando él representa la parte más conservadora pese a que no tiene ninguna moral", concluyó.

