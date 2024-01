Jesús Zambrano descarta desbandada en el PRD tras salida de Luis Espinoza Cházaro

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano descarta una desbandada, después de la renuncia a este instituto político, de quien era su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro.

Además de Cházaro, también anunciaron su salida del PRD, el diputado Marcelino Castañeda y la diputada Laura Lynn Fernández, y se nombró a Francisco Huacus, como nuevo coordinador parlamentario en San Lázaro.

Los liderazgos continúan en el PRD

En entrevista al acudir a la Reunión Plenaria del Sol Azteca, Zambrano Grijalva indicó que, a pesar de la salida de los legisladores, en la realidad, los liderazgos principales se quedan en el partido.

“La inmensa mayoría de liderazgo del PRD están acá, uno dos o tres inconformes, no significa de ninguna manera desbandada en el PRD, lo que pasa es que cuando les tocan candidaturas el presidente Zambrano es un excelente Presidente, y cuando no les tocan, se emberrinchan y dicen ¡me voy, renuncio al partido!”, indicó.

Comentó que él expuso al ex perredista que, la línea del partido es “ir con la candidatura más competitiva porque queremos ganar ¡y vamos a ganar la Ciudad de México con Santiago Taboada, y desde la Ciudad de México vamos a ir con Xóchitl Gálvez también a la Presidencia de la República!”, por lo que pidió que si renuncia al partido también lo haga con la diputación que ostenta y no haga berrinche.

“Si el Diputado Cházaro que dice que “en congruencia por sus inconformidades conmigo y que porque yo le fallé” ¿le fallé en qué? ¿quería que por ser Presidente del partido lo designará candidato a la Jefatura de Gobierno cuando ni siquiera aparecía en las encuestas? Entonces, la verdad es que pues no, no tienen razón en sus reclamos y, en todo caso, él habla de congruencia. Si el Diputado Cházaro fuera congruente, ya que renuncia al partido debería renunciar también a la pluri a la que llegó por el partido al que ahora ya no quiere y por eso renuncia. Eso sí sería muy congruente. Es berrinche”, expresó.

Resaltó que, de algunos inconformes, como Víctor Hugo Lobo que luego de renunciar, demostró sus intenciones al votar en el Congreso de la Ciudad de México a favor de confirmar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Capitalina o como sucedió con Silvano Aureoles, quien quería una candidatura para su hermano.

“Entonces, yo me pregunto si esos liderazgos son representativos de la política del PRD, igual sucede allá con algunos liderazgos en Michoacán como el ex gobernador Silvano, él quería una candidatura para el senado para su hermano o para alguien muy cercano a él. Resultó que la persona más competitiva en las encuestas que mandamos hacer de común acuerdo con el propio Silvano y la Dirección del Partido, benefició claramente a una compañera que es altamente competitiva que es la presidenta del Municipio de Salvador Escalante”, comentó.

Comentó que la gente que quiere al partido, se la va a seguir rifando y les va a ayudar a ganar y a construir la mayoría con la coalición Fuerza y Corazón por México, el próximo 2 de junio.

