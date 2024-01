Ulises Lara: “Somos la puerta de acceso a la justicia para las personas que han sufrido algún delito”

Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que su propósito es continuar con la construcción de una institución “orientada a los ciudadanos y a la defensa de las víctimas”.

El funcionario se dijo convencido de que “somos la puerta de acceso a la justicia para las personas que han sufrido algún delito”, por lo que tienen una responsabilidad social con ellas.

En entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles en Heraldo Media Group, Lara López aseguró que “ni antes, ni ahora conmigo, existe ningún discurso de revancha, ni de emociones de querer que alguien pague o de que se cumpla”.

“No podemos construir con ese tipo de emociones un proyecto de paz. No quiere decir que no seamos firmes en lo que creemos, que no digamos con claridad lo que pensamos y donde tengamos elementos podamos probarlo y acusar, si fuera necesario. Pero que no se confundan, no crean que lo que nos mueve es ese sentimiento”, resaltó.

Lara López reconoció el trabajo de la exfiscal Ernestina Godoy, pues ayudó mucho a mejorar la procuración de justicia en la capital.

Consideró que si hoy es encargado de despacho es porque cumplía con “la lógica interna de suplir y hacer bien el trabajo de la fiscal”, aunque dijo que “vendrán momentos de decisión”, en referencia a la posibilidad de participar en la convocatoria que lance el Consejo Judicial Ciudadano para la elección de la o el nuevo titular de este organismo.

El encargado de despacho también negó que haya una motivación política en los casos relacionados con el delito de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, y aclaró que “aparece como un acto tan evidente de corrupción que no podemos cerrar los ojos”.

Adelantó que las investigaciones sobre este tema continuarán, “porque no se pueden detener, para demostrar que no ha sido un asunto, como lo ha calificado la oposición, de persecución por razones ideológicas, políticas o partidarias”.

Sobre la situación en la Fiscalía capitalina expuso que está en buena manos, porque “tiene a una persona comprometida, que llega desde muy temprano, que está dispuesta a salir todo el tiempo, a dedicarle toda la ocasión a escuchar, a trabajar con mis compañeros y a seguir estudiando”.

“Así que lo que sí hay aquí, yo le diría, es una persona que no se va a quedar en la raya. Yo me meto, me comprometo hasta el final. Y así voy a ser. Nadie, creo, puede decir que lo sabe todo, pero si está rodeada de la gente, el momento y las acciones para valorarlo, puede obtener los resultados que espera la sociedad de ello, y eso es lo que vamos a hacer”, aseveró.

Asimismo, se definió como “un comprometido social de toda la vida”, puesto que ha participado en diferentes momentos de la vida política de este país.

“Siempre comprometidos con las causas del pueblo o de los ciudadanos, lo que nos parezcan causas justas y creo que eso a mí me ha distinguido por eso, si soy alguien es alguien que ha trabajado con mucha fuerza en todas sus capacidades por esto que llamamos justicia en general”, dijo Lara.

Contó que tiene una gran vocación académica, pues desde hace 25 años ha buscado ser “capacitador, formador y educador”.

Por ello, expresó que “hay que hacer de la justicia una tarea pedagógica permanente, hay que trabajar fuerte, porque solamente se puede defender lo que conoces”.

“Con todo lo que hemos hecho, yo sigo escuchando que nuestros ciudadanos sienten que no les damos la atención oportuna, o que nos faltan cosas por hacer, y yo voy a seguir con la labor”, aseguró Lara López.

Añadió que comenzará a ir a los planteles de educación media superior para explicarles a los jóvenes las ventajas del actual sistema de impartición de justicia y que hay sanciones para delitos graves como aquellos de índole sexual.

Compartió que, entre sus hobbies, está cantar, sobre todo boleros y rancheras, pues su abuelo, originario de Sinaloa, era músico.

También es un aficionado de la astronomía, la aviación y la lectura; incluso, “me hubiera gustado, en algún momento, en alguna de las vidas, haber tenido chance de volar un avión en la Segunda Guerra Mundial”.

Respecto a su comida favorita, dijo que es amante de los mariscos, “me encanta, de verdad, confieso, soy tragón y amo comer”.

“Yo digo, si hay que hacer algo bien y compartirlo, es comer y conversar”, concluyó el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina.

PREPARACIÓN PARA LA JUSTICIA