Mónica Fernández: "Vote a favor de Ernestina Godoy porque creo en las instituciones"

Mónica Fernández, legisladora del Congreso de la Ciudad de México que fue expulsada del PRI tras votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, señaló que hizo esto porque “creo en las instituciones” y es que desde su perspectiva “es obvio que el cambio a un nuevo modelo de procuración de justicia es una labor titánica”.

Por ello, dijo que “no podemos dar la espalda a una obligación constitucional y con ello, impedir el desarrollo de las instituciones de la Ciudad”, aunque, reconoce que “hay errores y omisiones, ambas afirmaciones discutibles, sin duda”.

“Es cierto que mis ideas, convicciones, conciencia y actos pueden o no ser coincidentes con otras visiones, incluyendo las de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional; pero es mi deber moral defenderlas y sustentarlas, porque soy representante de una parte de la sociedad. Se me eligió para responder ante los intereses de las y los capitalinos, no de una persona”, destacó.

No es una legisladora improvisada

En una carta dirigida a medios de comunicación, Fernández puntualizó que no es una legisladora improvisada y es una legisladora “producto del trabajo y no del privilegio; a mi no me regalaron nada”.

Añadió que “soy una legisladora cercana a la gente y para la gente”, y dejó en claro que “la sumisión no fue lo que me llevó a ocupar una curul en el Congreso Capitalino, como sí sucedió en otros casos”.

Agregó que el voto por el cual, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “me tacha de traidora, no es más que el reflejo del rechazo a seguir línea, órdenes y condiciones, que buscan favorecerlo a él solamente, y a sus lacayos”.

"Seguiré trabajando sin cansancio para alcanzar una justicia social que fue olvidada"

Twitter

Dijo que Moreno Cárdenas “ha convertido a nuestro instituto político en la burla y decadencia de la justicia social; me expulsa Alejandro Moreno Cárdenas, quien no conoce el respeto a la libertad de expresión, que incluye mi libertad y derecho a ejercer mi voto como representante popular en el Congreso de la Ciudad de México; sin temor a represalias o censura”.

“Quiero dejar claro que Mónica Fernández César, es mujer de una sola pieza y firme en sus convicciones, yo no renuncio al Partido Revolucionario Institucional, me expulsa el partido de Alejandro Moreno Cárdenas… y como siempre lo he dicho, las necesidades de las y los ciudadanos no tienen partido ni color”, destacó.

Apuntó que “no cederé más a presiones que ni siquiera vinieron de otro partido; sino desde la propia dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas.”, y dijo que “no me doblarán amenazas ni ataques de desprestigio, por no seguir las órdenes de un dictador; me niego a ser un títere político de alguien que no ve por las necesidades de los representados”.

“Seguiré trabajando sin cansancio para alcanzar una justicia social que fue olvidada, desde que llegó Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, y ya no representa el sentir de sus simpatizantes; de aquellos que son la verdadera base del partido, ni del ciudadano de a pie que quiere un México diferente”, dijo.

Finalmente señaló que “el verdadero priismo de la Ciudad de México, no está a la voluntad de Alejandro Moreno Cárdenas”, y que “la lealtad no es obediencia ciega; disciplina no es sometimiento a placer y militancia no es servilismo”.

