Morena en Cámara de Diputados prioriza iniciativas en beneficios de los trabajadores

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, hacer posible que se plasme en la Carta Magna el incremento anual del salario mínimo por encima de la inflación y asegurar pensiones y jubilaciones dignas para los trabajadores serán los temas prioritarios de la agenda legislativa de Morena en la Cámara de Diputados.

El coordinador del grupo mayoritario en el palacio legislativo de San Lázaro, Ignacio Mier, destacó que, hacia la recta final de la actual legislatura, la bancada morenista buscará aprobar distintas reformas en beneficio del pueblo de México, especialmente para garantizar los derechos de la clase trabajadora.

Sigue leyendo:

Empresas se enfocan en bienestar de los empleados

Reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas podría definirse en marzo de 2024

“La pensión está muy castigada, ahí se requiere un ejercicio"

Se busca que quede garantizado en la Constitución el aumento al salario mínimo

Créditos: Archivo

En conferencia de prensa, explicó que la Mesa de Trabajo para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas integrada por los distintos grupos parlamentarios, funcionarios de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Gobernación (Segob), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las centrales obreras, avanza a fin de perfeccionar y construir -por consenso- una reserva al dictamen.

El líder parlamentario expresó que, a fin de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, se busca que quede garantizado en la Constitución el aumento al salario mínimo por encima de la inflación y también definirán la redacción de la iniciativa para que los trabajadores cuenten con pensiones y jubilaciones dignas.

“La pensión está muy castigada, ahí se requiere un ejercicio: corridas financieras, estudios actuariales que permitan que de manera casuística se pueda establecer cuáles son los parámetros que estarán establecidos en la pensión digna para los pensionados y jubilados”, precisó.

Ignacio Mier sobre las contiendas electorales: “Hay que tener la cabeza fría y la piel gruesa"

Al hablar sobre la seguridad en las contiendas electorales, indicó que esta recae en los tres órdenes de gobierno, pero principalmente en los gobiernos estatales por lo que pidió que se refuercen las estructuras y se apoye el esfuerzo que realizan 130 mil elementos que integran la Guardia Nacional.

“Pero todo el sistema está que los sistemas estatales de seguridad deben de ser reforzados y ahí el INE debe de jugar un papel preponderante, exigiendo, con los diagnósticos que se tienen; tiene que ser un ejercicio de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, los municipios, que es donde más endeble está el sistema de seguridad, los estados, que fortalezcan sus mecanismos de comunicación y de coordinación”, dijo.

En torno a los señalamientos de Sanjuana Martínez, exdirectora de la Agencia de Noticias del Estado Notimex, sobre los presuntos moches solicitados para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Mier Velasco, aseguró que este tipo de acciones se van a presentar en los próximos meses previo a la jornada electoral del 2 de junio, por lo que pidió tener cabeza fría ante esas mentiras.

“Hay que tener la cabeza fría y la piel gruesa para entenderlo, asimilarlo, respetarlo, aunque no lo compartamos o aunque esté alejado de la verdad o de la realidad. Pero no hay que engañarnos, así va a ser este proceso electoral. No debería ser parte del debate la denostación o la acusación ligera, debería de anteponerse a eso acusaciones serias a través de los procesos legales. Sin embargo, eso es lo que existe, ante la ausencia de ideas, empiezan los ataques, empiezan los insultos, empiezan los adjetivos”, pidió.

Ignacio Mier también habló de la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez y dijo que le da mucho gusto por el coordinador de MC, con quien han logrado una gran camaradería, y aunque le deseó éxito, también dijo que va a ganar Morena.

“Y con su voz crítica, muchas veces disintiendo de lo que nosotros, Jorge Álvarez se distinguió y yo lo único que reconozco en él es primero a un amigo y le deseo éxito en la tarea, pero va a ganar Morena”, afirmó.

srgc