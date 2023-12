Reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas podría definirse en marzo de 2024

Con la inconformidad de la diputada Susana Prieto Terrazas, autora de la iniciativa, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó a mano alzada, convocar a un acuerdo nacional para garantizar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

El acuerdo plantea instalar mañana jueves, una Comisión de Trabajo integrada por legisladores, representantes sindicales y patronales, así como funcionarios de las Secretaría de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social.

La jornada laboral actual es de 40 horas a la semana

Reforma constitucional aprobada por la Comisión

El objetivo general será el estudio, análisis, revisión, discusión y, en su caso, modificación de la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dicha Comisión concluirá su función con la presentación de las reservas establecidas en el acuerdo sexto durante el mes de marzo de 2024.

La Junta de Coordinación Política, con las reservas establecidas elaborará una reserva única de consenso que será incluida y votada en el último periodo de este año de ejercicio de la 65 Legislatura.

La Comisión de Trabajo estará coordinada por una diputada o diputado y sesionará una vez por semana a partir de su instalación; este órgano aprobará preferentemente por consenso la presentación de reservas para la discusión y deliberación, garantizando la máxima publicidad.

Aunque los coordinadores parlamentarios consideraron que es importante reforzar el debate a fin de que el producto final integre las inquietudes de todos los sectores que se han manifestado en torno a la reforma, el coordinador del PRI, indicó que se pudo aprobar en este periodo de sesiones, pero Morena, retraso la votación porque es un partido conservador.

Decidirán si se aprueba la reforma en 2024 Foto: Especial

“Ellos tienen la mayoría, es cuestión de que ellos digan, subamos esta ley que permite las terapias de conversión, para que se voten, pero Morena no quiere; es cuestión que ellos digan, subamos el matrimonio igualitario, pero ellos no quieren, es cuestión de que digan, subamos todas las leyes de protección para las mujeres, usa excusas que Romero, que su servidor, ellos son los que no quieren”, indicó.

Habrá consenso con empresarios y expertos

Ignacio Mier, coordinador de Morena, confirmó que, en marzo estará listo el dictamen, y lo que se busca es que haya consensos para determinar la progresividad de la reducción de la jornada laboral y que la propuesta sea votada por unanimidad.

“Eso quedó establecido en el acuerdo en el mes de marzo, y escuchar a los empresarios, escuchar a todas las voces, y determinar la progresividad del escalonamiento y la segmentación de la reducción de la jornada laboral, que es una lucha histórica de más de 100 años de los trabajadores, y de los últimos cinco años, forma parte de la agenda para mejorar las condiciones de las familias”

En el pleno, Susana Prieto, autora de la iniciativa de reforma a la fracción cuarta del artículo 123 constitucional, rechazó el acuerdo porque dijo a la Presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, que es ilegal modificar el dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que ella misma avaló.

“Y les dijo dentro de las alegaciones con siete votos a favor y tres en contra del Partido Acción Nacional, que jurídicamente es imposible que se le cambie una coma a ese dictamen, porque ya está votado por todas las fracciones parlamentarias, desde el 25 de abril del 2023, por lo tanto, no existe ningún fundamento para el acuerdo al que alude la Junta de Coordinación Política.”, expuso.

