Crece la FIL de Monterrey

Definitivamente, dice Henoc de Santiago, el principal reto de la Feria Internacional del Libro Monterrey es comercial. “De aquí en adelante vamos por la parte comercial: tenemos que atraer cada vez a más editores, ampliar el catálogo. Todavía el año pasado les dio trabajo, tuvieron que dar muchos stands en cortesía porque a la mera hora no se vendió toda, hubo muchos editores que no fueron porque no les dio tiempo, les parecía cara…, este año se vendió en dos semanas” dice.



De Santiago acaba de llegar a la dirección de la feria editorial más grande del norte del país para sustituir a Consuelo Sáizar, quien estuvo al frente del encuentro menos de un año. Venía de dirigir el Museo del Estanquillo: “Por ahí me llegó el pitazo y yo dije bueno es un trabajo que me gusta. Estuve en un proceso de selección y el Tec de Monterrey dijo: ‘vamos a apostar por ti’. Yo hubiera seguido en el Estanquillo, no me quería ir, pero dije: ‘toda renovación es buena’ y me sonó muy bien”, cuenta.



Este año, la feria regiomontana se realizará del 7 al 15 de octubre; nuevamente ocupará 17 mil metros cuadrados de Cintermex, donde más de 190 expositores ofrecerán su oferta editorial. El año pasado, recuerda el director, la feria convocó a más de 274 mil personas, este año, la meta es superar los 300 mil asistentes. De Santiago ha tenido apenas “unos cuatro meses” para trabajar en la planeación: llegó en abril, pero se cruzó semana santa.



Los nombres de relumbrón, dice, tendrán que esperar para la siguiente edición, pero ya le ha dado tiempo de delinear algunas actividades que llevan su firma. La experiencia, afirma, la tiene: durante 11 años encabezó la cadena de librerías Educal y fue presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos. “Hicimos una empresa que todavía sigue ahí, extraordinaria, cuando yo entregué Educal lo entregué con más de 100 puntos de venta, era una de las empresas libreras más grandes de Latinoamérica”.



Una de las líneas que la nueva dirección espera seguir es la de no depender de las editoriales para conformar su programa. “La verdad es que la feria de libro anterior a la pandemia tenía un programa literario muy basado en lo que proponían las propias editoriales, es decir, un programa muy comercial en donde las editoriales quieren difundir sus novedades y era así cómo se organizaba”. Con Sáizar, afirma, el encuentro creció y otra de sus tareas será mantener ese tamaño.



Por lo pronto, el tiempo al frente de la feria le ha permitido plantear un homenaje a Gabriel Zaid por sus 90 años de vida. El panel, en donde participarán Enrique Krauze y Christopher Domínguez Michael, contará además con una exposición de primeras ediciones y publicaciones del escritor nonagenario, curada por Arturo Saucedo y que será instalada en el área de los auditorios que no se ocupaba. Las salas, además, estrenarán mamparas y equipo de sonido cenital, con lo que se busca evitar la contaminación del audio.



“Este año creo que armamos un programa mucho más horizontal, un programa pensado en todos los públicos, pensando en que haya para todos, de todo y para todos, es decir, un programa donde haya para los niños, para los jóvenes, encuentros de ciencia ficción, diálogos del norte, es, sobre todo, un programa muy bien curado”, afirma.



ELEMENTOS

-Este año, la feria celebrará al Tec de Monterrey, institución que cumple 80 años

-El estado de Nuevo León será el encargado de montar el Pabellón de la Niñez

-También se montará una exposición con más de 70 retratos de escritores

EEZ