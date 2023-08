El libro, como obra de arte, se presenta en CASUL

Desde niña, Ximena Pérez Grobet deseaba dedicar su vida a envolver regalos, no sólo porque le asombraba la belleza, ligereza y maleabilidad del material, sino también por la felicidad que surge al desplegar capa por capa hasta encontrar el regalo.

Este amor por el papel la acompaña hasta el día de hoy, motivo por el que ha dedicado una vida a crear más de 40 publicaciones concebidas como obras de arte, además, de tomar la iniciativa de difundir su trabajo y el de otros artistas cuyas piezas son expuestas en A·C·O·R·D·E·Ó·N, una muestra que permanece hasta el 31 de agosto, en la Casa Universitaria del Libro (CASUL).

“El nombre de la exhibición alude al principio de los libros, a las tablas chinas, los códices prehispánicos y los papiros egipcios, por mencionar algunos ejemplos, pero también a la concepción de una nueva manera de interpretar las palabras”, dijo Pérez Grobet.

Y explicó “que quizá en su acepción más sencilla el libro es una creación definida por el texto, mientras que el libro de artista es una obra que se construye a partir de la visualidad de éste”.

(Créditos: Cortesía)

Como parte de la exposición es posible apreciar 10 creaciones propias de Grobet y cinco más de colaboraciones que realizó con artistas como la iraní Mariam Shambayati, a quien produjo y diseñó su catálogo de autorretratos pintados a manos, un proyecto que lleva por nombre Hang me out to dry; o a escritores como el poeta estadounidense Richard Zweig a quien le realizó el diseño un libro para su proyecto Eels.

“Como diseñadora industrial y como arquitecta siempre me ha interesado el tema del espacio, pero como lectora y artista me interesa el texto, el color, la forma y la textura”, explicó.

Y reiteró que en su obra el libro deja de ser un objeto para convertirse en una pieza bidimensional que despliega información en sus múltiples dimensiones, ya que este “se expande, se contrae y permite que se observen las diversas capas de sus significados”.

Respecto al papel de las mujeres en este arte señaló que hay un gran avance en los espacios que se han tomado, pero considera que hace falta difusión.

“El libro de artista es relativamente joven, o al menos su boom fue hace aproximadamente hace 20 años, en este, las mujeres hemos tenido un papel determinante, sin embargo, creo que no ha sido tan expuesto, no por lo menos en los países latinoamericanos”, señaló.

Ximena Pérez Grobet es hija de la fotógrafa y documentalista mexicana Lourdes Grobet, de quien aprendió a amar la imagen.

Es fundadora del sello editorial Nowhereman Press (1994), de libros de artista.

Ha mostrado en galerías, ferias y museos de Europa, Estados Unidos, México y América Latina.

Colabora con artistas y colectivos produciendo libros de artista y ediciones especiales.

Ha trabajado como diseñadora editorial y en la producción de libros de arte en varias editoriales alrededor del mundo.

15 libros de artista se exponen en A·C·O·R·D·E·Ó·N.

29 años de carrera tiene.

40 libros ha creado.

3 libros de su autoría, publicados bajo su sello Nowhereman Press, han sido reconocidos con el Premio Art Libris & Banc de Sabadell, de Barcelona.

PAL