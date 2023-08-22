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Cuestionario de Proust: respuestas de Pedro Kóminik, artista escénico

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

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Créditos: Diego Carranco

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad: las contestó con una elegante evasión. A los 20 volvió a responderlas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo. 

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER GENEROSO.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SOY POSITIVO Y RISUEÑO HASTA LA NÁUSEA.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: QUE PUEDA EXPRESAR CLARAMENTE LO QUE SIENTE.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SU INTELIGENCIA Y CAPACIDAD DE ANÁLISIS.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA PACIENCIA.

6. TU PRINCIPAL CULPA: ¡HABLO MUCHO!

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CANTAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VER LLOVER MIENTRAS ACARICIO A MI PERRO.

9. ¿CUÁL CONSIDERAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA DESIGUALDAD SOCIAL.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: BUGS BUNNY.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: YA RETIRADO, EN ZIPOLITE.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PAPAS Y COCA COLA.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROJO Y LOS NARDOS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: UMBERTO ECO, MARGUERITE YOURCENAR, ANNE RICE, ROSA MONTERO.

15. TUS POETAS FAVORITOS: ANAÏS NIN, FEDERICO GARCÍA LORCA, CHARLES BAUDELAIRE.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BATMAN Y LESTAT DE LIONCOURT.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LA MUJER MARAVILLA Y
MATILDA.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: ANDREW LLOYD WEBBER, MANUEL DE FALLA, RICHAR WAGNER, KURT WEILL.

19. TU PINTOR FAVORITO: ALPHONSE MUCHA.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ALEJANDRO MAGNO.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: LA GÜERA RODRÍGUEZ.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LEA, SOFÍA, BRUNO, TRISTÁN.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: CUALQUIER REPTIL. AGH.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HERNÁN
CORTÉS.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL VOTO A LA MUJER.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: TOCAR EL PIANO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: EL ABUSO.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DE UNA INSUFICIENCIA CARDIACA IMPERCEPTIBLE, AL DORMIR.

31. TU LEMA FAVORITO: “LA MÉTHODE SURTOUT LA MÉTHODE.”

PAL

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Marcel Proust Cuestionario de Proust Cúpula Edición Impresa