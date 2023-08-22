Cuestionario de Proust: respuestas de Pedro Kóminik, artista escénico

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad: las contestó con una elegante evasión. A los 20 volvió a responderlas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER GENEROSO.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SOY POSITIVO Y RISUEÑO HASTA LA NÁUSEA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: QUE PUEDA EXPRESAR CLARAMENTE LO QUE SIENTE.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SU INTELIGENCIA Y CAPACIDAD DE ANÁLISIS.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA PACIENCIA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: ¡HABLO MUCHO!
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CANTAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VER LLOVER MIENTRAS ACARICIO A MI PERRO.
9. ¿CUÁL CONSIDERAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA DESIGUALDAD SOCIAL.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: BUGS BUNNY.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: YA RETIRADO, EN ZIPOLITE.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PAPAS Y COCA COLA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROJO Y LOS NARDOS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: UMBERTO ECO, MARGUERITE YOURCENAR, ANNE RICE, ROSA MONTERO.
15. TUS POETAS FAVORITOS: ANAÏS NIN, FEDERICO GARCÍA LORCA, CHARLES BAUDELAIRE.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BATMAN Y LESTAT DE LIONCOURT.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LA MUJER MARAVILLA Y
MATILDA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: ANDREW LLOYD WEBBER, MANUEL DE FALLA, RICHAR WAGNER, KURT WEILL.
19. TU PINTOR FAVORITO: ALPHONSE MUCHA.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ALEJANDRO MAGNO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: LA GÜERA RODRÍGUEZ.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LEA, SOFÍA, BRUNO, TRISTÁN.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: CUALQUIER REPTIL. AGH.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HERNÁN
CORTÉS.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL VOTO A LA MUJER.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: TOCAR EL PIANO.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: EL ABUSO.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DE UNA INSUFICIENCIA CARDIACA IMPERCEPTIBLE, AL DORMIR.
31. TU LEMA FAVORITO: “LA MÉTHODE SURTOUT LA MÉTHODE.”
PAL