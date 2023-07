Exige PRD renuncia de titular de Sectur Saymi Pineda Velasco

La coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de Oaxaca Rocío Melchor Vásquez pidió al gobierno del estado revalorar la permanencia en su cargo de la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, a quien responsabilizó de los presuntas fallas de la primera edición de la Guelaguetza 2023.



La legisladora consideró que la funcionaria demostró que fue rebasada por todo lo que implica esta máxima fiesta de las y los oaxaqueños, misma que requiere mayor preparación.



Sin embargo, la militante del PRD expuso que la titular de la Sectur no es la única que debe de dejar su cargo sino también la secretaria de la Mujer Elisa Zepeda Lagunas, quien dijo no ha dado respuestas ante los feminicidios que se han registrado.



Por su parte, Perla Woolrich Fernández dirigente del PAN en Oaxaca, sostuvo que se presentó una Guelaguetza mal organizada, "vacía" y lo peor, trataron mal a los integrantes de las delegaciones. "Me solidarizo con todas estas personas que viajaron a la capital, solo para recibir un trato indigno", señaló.



El gobernador Salomón Jara Cruz salió al paso y admitió que sin duda existen cosas que corregir, pero aseguró que la edición 91 de la Guelaguetza ha sido un éxito tras manifestar que la entidad se consolidó como el corazón cultural de México.



Jara Cruz calificó como "politiquerías", las acusaciones sin fundamento en su contra.

Manifestó que la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, recuperó su espíritu ancestral "por supuesto hay cosas que corregir y mejorar, cosas que están aprovechando para desacreditar nuestra Guelaguetza, nuestro primer año", sostuvo.



El mandatario aseguró que hoy, la fiesta de la Guelaguetza recuperó su esencia luego de la participación de las 16 etnias y el pueblo afromexicano “cumplimos con el objetivo de devolverle su esencia y carácter intercultural a la máxima fiesta del pueblo”.



Reconoció que existen voces molestas porque ahora se integró a quienes históricamente han sido marginados “se tuvieron llenos absolutos, todo se realizó en un ambiente de respeto y hermandad, nuestra diversidad y riqueza volvió a mostrarle al mundo su riqueza milenaria”.



Por lo que aseguró que su gobierno está listo para la segunda presentación de los Lunes del Cerro, con el cual se cerrará con broche de oro estas fiestas.



"No ocurrió nada, no hubo ni un pleito, todo era amor; ningún señalamiento, ningún pleito verbal nada. Eso muestra que la gente está muy contenta porque no hubo ninguna marcha, ni manifestación. No hubo nada, la gente disfrutó”, reiteró.



Adelantó que se registró una ocupación hotelera del 85 por ciento y un arribo de más de 27 mil 400 turistas, quienes dejaron una derrama económica de 99 millones de pesos además de que se ha reportado un crecimiento en el número de turistas que viajan a Oaxaca por día al pasar de seis mil 200 a seis mil 664.



Por lo que consideró que se ha tenido una Guelaguetza diferente y con saldo blanco, al aclarar que el asesinato del Notario Público 133 radicado en el Estado de México, pero originario de la Mixteca, "es un hecho aislado" y que es investigado como venganza personal.



Agregó que se investiga al establecimiento que brindó los alimentos a la delegación de Santiago Jamiltepec mismos que participaron en la primera edición de la Guelaguetza 2023, para determinar las sanciones correspondientes al sostener que la renuncia de Saymi Pineda Velasco titular de Turismo no está en la mesa.

LSN