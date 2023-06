"Guácala" y "pácatelas", entre las nuevas entradas del Diccionario del Español de México

Más de 200 años han pasado desde la independencia y en temas de la lengua parece continuar el dominio ibérico: en México sigue siendo común corregir la manera de hablar de una persona aseverando “eso no está aceptado por la Academia Española”. El mexicano, dice el lingüista Luis Fernando Lara (CDMX, 1943), “cuando quiere hablar con otra gente, o cuando escribe, tiene miedo de ser incorrecto y entonces con ese miedo se vuelve tímido o se reprime”.

El especialista denomina el fenómeno “conciencia del desvio” y afirma que se trata de una herencia que asoció la forma de hablar del mexicano como salvaje y errónea. “Es el efecto de una educación, no impuesta por la Academia Española sino por los mismos mexicanos que durante años decían no, no, todo este vocabulario que se usa en México es bárbaro, es vicioso, es incorrecto, lo vemos en muchos diccionarios del siglo XIX, con excepción, por supuesto, de Melchor Ocampo y de Joaquín García Icazbalceta”, explica.