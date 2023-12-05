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Cuestionario de Proust, Respuestas de David Psalmon | Hombre de Teatro

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

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Créditos: Fotos: Especial

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser.

Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo.

Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

  1.  TU PRINCIPAL VIRTUD: LA PERSEVERANCIA.
  2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MI FUERZA DE CARÁCTER Y MI PERSEVERANCIA ME PUEDEN VOLVER UNA PERSONA INTOLERANTE. LA TENDENCIA A NO ESTAR SATISFECHO.
  3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA FRANQUEZA, LA EMPATÍA, LA GENEROSIDAD, LA SENCILLEZ, LA CURIOSIDAD, LA PERSEVERANCIA, LA CAPACIDAD DE SER VULNERABLE Y TENER SENTIDO DEL HUMOR.
  4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LAS MISMAS, NO PIENSO QUE HOMBRES Y MUJERES DEBAN SER DISTINGUIDOS EN ESTOS ASPECTOS.
  5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA FRANQUEZA, EL SENTIDO DEL HUMOR, LA GENEROSIDAD, LA GRATITUD, NO SER RENCOROSOS, LA ESCUCHA, LA CALIDAD DE SU CONVERSACIÓN Y QUE ESTÉN PRESENTES CUANDO SE LOS NECESITA.
  6. TU PRINCIPAL CULPA: LA GULA.
  7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: COMPARTIR. 
  8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: EL BIENESTAR COMPARTIDO.
  9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA DESTRUCCIÓN DE LO MÁS PRECIADO (EL PLANETA). DESAFORTUNADAMENTE NO NECESITAN DEL CONDICIONAL.
  10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UNA MEJOR PERSONA. 
  11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: ENTRE UTOPÍA Y LA TORRE DE BABEL (EN SU APOGEO).
  12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: EL QUESO Y EL VINO.
  13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: LA FUSIÓN DE TODOS LOS COLORES (EL NEGRO) Y EL IRIS.
  14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DOSTOIEVSKI, BRECHT, BORIS VIAN.
  15. TUS POETAS FAVORITOS: CHARLES BAUDELAIRE, ARTHUR RIMBAUD, ROBERT DESNOS.
  16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: PROMETEO, HAMLET, EL ALCESTE DE MOLIÈRE Y PUNTILA, POR SUS COMPLEJIDADES Y CONTRADICCIONES.
  17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: PÉLAGIE VLASOVA (DE LA MADRE DE GORKI Y DE BRECHT), JUANA DARK (DE SANTA JUANA DE LOS MATADEROS), SHEN-TÉ (DE EL ALMA BUENA DE SZECHUAN). 
  18. TU COMPOSITOR FAVORITO: BACH, ARVO PÄRT, PHILIP GLASS Y PINK FLOYD.
  19. TU PINTOR FAVORITO: EL BOSCO, DEGAS, TURNER, REMEDIOS VARO.
  20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ERNESTO CHE GUEVARA, EMILIANO ZAPATA.
  21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ROSA LUXEMBURGO Y LOUISE MICHEL.
  22. TUS NOMBRES FAVORITOS: … 
  23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LOS INSECTOS VISCOSOS.
  24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: LOS DEMAGOGOS DE TODAS LAS ÉPOCAS QUE ABUSAN DE LA CREDULIDAD DEL PUEBLO Y DE SU NECESIDAD DE CREER EN UN CAMBIO POSIBLE.
  25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA COMUNA DE PARIS DE 1871, LA REVOLUCIÓN CUBANA Y TODAS LAS REVOLUCIONES EN GENERAL SI CONSISTEN EN COMBATIR LAS OPRESIONES.
  26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DEL ESPÍRITU CUANDO ES CONSTANTE.
  27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: PODER AMAR SIN CONDICIÓN (Y TOCAR EL PIANO).
  28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA MELANCOLÍA (SAUDADE). 
  29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: TODAS LAS QUE FUERON PROVOCADAS POR LA ACCIÓN Y EL AMOR.
  30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: SIN REMORDIMIENTOS Y SATISFECHO.
  31. TU LEMA FAVORITO: EL ARTE ES UN ARMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

EEZ









 

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Marcel Proust DAVID PSALMON Cuestionario Proust Cúpula Edición Impresa