Cuestionario de Proust, Respuestas de David Psalmon | Hombre de Teatro

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser.
Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo.
Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
- TU PRINCIPAL VIRTUD: LA PERSEVERANCIA.
- TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MI FUERZA DE CARÁCTER Y MI PERSEVERANCIA ME PUEDEN VOLVER UNA PERSONA INTOLERANTE. LA TENDENCIA A NO ESTAR SATISFECHO.
- TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA FRANQUEZA, LA EMPATÍA, LA GENEROSIDAD, LA SENCILLEZ, LA CURIOSIDAD, LA PERSEVERANCIA, LA CAPACIDAD DE SER VULNERABLE Y TENER SENTIDO DEL HUMOR.
- TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LAS MISMAS, NO PIENSO QUE HOMBRES Y MUJERES DEBAN SER DISTINGUIDOS EN ESTOS ASPECTOS.
- TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA FRANQUEZA, EL SENTIDO DEL HUMOR, LA GENEROSIDAD, LA GRATITUD, NO SER RENCOROSOS, LA ESCUCHA, LA CALIDAD DE SU CONVERSACIÓN Y QUE ESTÉN PRESENTES CUANDO SE LOS NECESITA.
- TU PRINCIPAL CULPA: LA GULA.
- TU OCUPACIÓN FAVORITA: COMPARTIR.
- TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: EL BIENESTAR COMPARTIDO.
- ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA DESTRUCCIÓN DE LO MÁS PRECIADO (EL PLANETA). DESAFORTUNADAMENTE NO NECESITAN DEL CONDICIONAL.
- SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UNA MEJOR PERSONA.
- ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: ENTRE UTOPÍA Y LA TORRE DE BABEL (EN SU APOGEO).
- TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: EL QUESO Y EL VINO.
- TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: LA FUSIÓN DE TODOS LOS COLORES (EL NEGRO) Y EL IRIS.
- TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DOSTOIEVSKI, BRECHT, BORIS VIAN.
- TUS POETAS FAVORITOS: CHARLES BAUDELAIRE, ARTHUR RIMBAUD, ROBERT DESNOS.
- TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: PROMETEO, HAMLET, EL ALCESTE DE MOLIÈRE Y PUNTILA, POR SUS COMPLEJIDADES Y CONTRADICCIONES.
- TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: PÉLAGIE VLASOVA (DE LA MADRE DE GORKI Y DE BRECHT), JUANA DARK (DE SANTA JUANA DE LOS MATADEROS), SHEN-TÉ (DE EL ALMA BUENA DE SZECHUAN).
- TU COMPOSITOR FAVORITO: BACH, ARVO PÄRT, PHILIP GLASS Y PINK FLOYD.
- TU PINTOR FAVORITO: EL BOSCO, DEGAS, TURNER, REMEDIOS VARO.
- TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ERNESTO CHE GUEVARA, EMILIANO ZAPATA.
- TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ROSA LUXEMBURGO Y LOUISE MICHEL.
- TUS NOMBRES FAVORITOS: …
- TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LOS INSECTOS VISCOSOS.
- ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: LOS DEMAGOGOS DE TODAS LAS ÉPOCAS QUE ABUSAN DE LA CREDULIDAD DEL PUEBLO Y DE SU NECESIDAD DE CREER EN UN CAMBIO POSIBLE.
- EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA COMUNA DE PARIS DE 1871, LA REVOLUCIÓN CUBANA Y TODAS LAS REVOLUCIONES EN GENERAL SI CONSISTEN EN COMBATIR LAS OPRESIONES.
- LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DEL ESPÍRITU CUANDO ES CONSTANTE.
- ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: PODER AMAR SIN CONDICIÓN (Y TOCAR EL PIANO).
- TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: LA MELANCOLÍA (SAUDADE).
- ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: TODAS LAS QUE FUERON PROVOCADAS POR LA ACCIÓN Y EL AMOR.
- ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: SIN REMORDIMIENTOS Y SATISFECHO.
- TU LEMA FAVORITO: EL ARTE ES UN ARMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
EEZ