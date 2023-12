Papa Francisco: "Hay que pensar en las personas antes que en las cosas materiales"

El Papa Francisco revivió la historia del nacimiento de Jesus Especial

El Papa Francisco celebró esta mañana la Audiencia General donde pidió que al contemplar el pesebre en cada hogar, a mirarlo es “una escuela de sobriedad”, que sirve para no caer “inmersos en un consumismo que corroe su sentido, el consumismo de Navidad”.

“Y el Belén nace para reconducirnos a lo que realmente es importante: a Dios, que viene a habitar entre nosotros. Por eso es importante mirar el pesebre, porque nos ayuda a entender que es lo que cuenta y las relaciones sociales de Jesús, José y María y los seres queridos, los pastores. Las personas antes que las cosas. Y tantas veces ponemos a las cosas antes que a las personas. Esto no funciona”.

El pontífice invitó a los creyentes a adorar el pesebre durante la Navidad

El Papa habló sobre el primer pesebre de la historia

Durante la Audiencia General celebrada en el Aula Paulo VI, el Papa Francisco dedicó su catequesis al primer pesebre de la historia

“En esta Navidad de 2023 se cumplen 800 años del pesebre viviente que san Francisco de Asís realizó en la localidad italiana de Greccio. Su intención fue representar la escena del nacimiento de Jesús, pudiendo revivir así, por medio de los sentidos, la sencillez evangélica, la pobreza y la humildad de la Sagrada Familia en la gruta de Belén. Y aquí nacieron los pesebres vivientes”.

Así conmemoró el Papa el primer pesebre de la historia

El Santo Padre dijo que el belén de Greccio no sólo expresa la sobriedad, también habla de la alegría. “Porque la alegría es una cosa diferente que la diversión. Divertirse no es algo malo si se hace por los buenos caminos, es una cosa humana. Pero la alegría es más profunda aún, más humana. A veces surge la tentación de divertirse sin alegría. Divertirse haciendo ruido, pero la alegría no está. Es un poco la figura del payaso, que ríe, ríe, hace reír pero el corazón está triste”.