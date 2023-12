Vaticano acepta bendecir a las parejas del mismo sexo, pero sin legitimar las uniones

El Papa Francisco anunció, este lunes 18 de diciembre, que los sacerdotes católicos podrán bendecir a las parejas del mismo sexo y aquellas que se encuentren en una situación "irregular". No obstante - a través de un documento de ocho páginas - el pontífice advirtió que esta acción de debe malinterpretarse, ya que las bendiciones no legitimarán las uniones y no formarán parte de un ritual de matrimonio.

Según lo establecido por el Papa Francisco, las bendiciones a parejas del mismo sexo o "irregulares" no deben interpretarse como el sacramento del matrimonio; que las parejas de la comunidad LGBT+ puedan recibir la bendición de los sacerdotes católicos solo tiene como objetivo dejar en claro que Dios “acoge a todos”, pero la iglesia no legitimará los matrimonios.

El Papa Francisco dio el anunció este lunes 18 de diciembre. Foto: AFP.

¿Qué dice la Iglesia sobre los matrimonios del mismos sexo?

De acuerdo con el documento, que fue redactado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández - actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fé- esta iniciativa tiene como objetivo acercar a las personas con Dios, ya que la religión católica no debería impedir que cualquier persona, sin importar su situación, se acerque a la religión. En este sentido, el documento asegura que las personas de la comunidad LGBT+ pueden buscar la ayuda de Dios a través de "una simple bendición".

No obstante, es importante mencionar que el documento - que podría ser considerado como histórico - aclara que las bendiciones no legitiman el amor entre dos personas del mismo sexo y para nada deben ser interpretadas como el sacramento del matrimonio. "No pretendemos legitimar nada sino sólo abrir la vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor, y también invocar al Espíritu Santo para que se puedan vivir con mayor fidelidad los valores del Evangelio”, dijo el cardenal Fernández al medio italiano La Stampa.

Con el objetivo de acercar a las personas con Dios. Foto: cuartoscuro.

¿Desde cuándo las parejas del mismo sexo podrán recibir la bendición?

La medida fue anunciada desde este lunes 18 de diciembre, por lo que desde los próximos días las personas del mismo sexo podrán acercarse a las autoridades religiosas para recibir la bendición. Sin embargo, el Papa Francisco ha advertido que la bendición no puede ir acompañada de una ceremonia de matrimonio civil; además, las personas interesadas en recibir la bendición no podrán acudir a solicitarla con vestimentas propias de una boda.