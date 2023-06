No fue como Wendy Guevara: el famoso artista trans que apoyó a la comunidad hasta su muerte

En ocasiones algunas figuras dentro de la comunidad LGBT+ no llevan el activismo a su vida y a lo que se concibe en sus figuras públicas respectivamente, sin embargo, pese a su popularidad, pueden llegar a distorsionar, mal informar o hacer que otras personas que les siguen evadan la realidad que se vive dentro del marco de la diversidad cultural, social y sexual.

Así le sucedió a la famosa integrante de “La casa de los famosos”, Wendy Guevara quien tomó relevancia en sus redes sociales tras publicar un video con su compañera y amiga Paola, haciéndose virales por mostrarse desorientadas en un lugar, mismas que recibieron el apodo de “Las perdidas”.

Foto: Instagram

La polémica de Guevara sobre la comunidad trans

Desde entonces, su popularidad ha ido creciendo y ahora se ha vuelto incluso tendencia por las diversas polémicas dentro de este reality show donde comparte el set de grabación con Poncho de Nigris y Emilio Osorio; pero uno de los momentos más complicados en su carrera donde recibió múltiples comentarios y críticas fue luego de hablar sobre su perspectiva o punto de vista sobre la comunidad trans.

En una entrevista con la “Divaza”, la famosa señaló que se identifica como mujer trans pero no como mujer, argumentando que no había nacido con un aparato reproductor femenino, donde también pidió respeto ante su percepción porque además "no pretende educar a nadie".

“A mi siempre me han atacado porque yo siempre he dicho que yo no me considero una mujer…yo siempre he dicho que soy una chica transexual porque para mi una mujer, es una mujer biológica”, declaró Guevara.

Quién fue Pedro Lemebel

Algunas otras figuras dentro del gremio artístico sí han dedicado su vida al activismo dentro del gremio LGBT+ y la diversidad que puede existir en cada persona; se trata de Pedro Segundo Nieto Lemebel, quien nació en Santiago de Chile el 21 de noviembre de 1952 y que se dio a conocer de manera artística simplemente como Pedro Lemebel, que dedicó su vida a ser escritor, cronista y activista por los derechos LGBT+.

Lemebel fue cronista de Página Abierta, La Nación, de las revistas de izquierda Punto Final (desde 1998) y The Clinic; además, condujo programas de radio, dirigió talleres y dio conferencias en espacios como la Universidad de Harvard y la Universidad Stanford.

El también artista de performances y escritor chileno dedicó su trabajo en este rubro como una herramienta para generar provocación y denunciar aspectos políticos y sociales; escribió textos como “De perlas y cicatrices”, “Zanjón de la Aguada”, “Adiós mariquita linda”, “Serenata cafiola” y “Háblame de amores”.