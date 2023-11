Tres de cuatro mexicanos siguen en el torneo profesional World Wide Technology Championship

Gracias a un albatros en el hoyo 1 (embocó a 267 yardas con un bastón híbrido) el poblano Isidro Benítez y el capitalino Sebastián Vázquez, con (-6), además del veracruzano Roberto Diaz (-5) hicieron el corte este viernes, tras la ronda dos del World Wide Technology, evento oficial del PGA TOUR, en el campo El Cardonal at Diamante, diseño de la figura mundial, el estadounidense Tiger Woods.

“La jugué a la entrada del green, ahí había que tirarle y tuve un buen bote definitivamente; la caída estuvo perfecta, no la vi entrar porque no se ve, pero sí le di muy bien. Había usado ese mismo palo un hoyo antes y le pegué espantoso y se sintió bien quitarse una fea por una buena”, dijo Benítez, a El Heraldo de México.

Tanto Benítez como Vázquez igualaron en el puesto 46, con 138 golpes (-6), y juegan este torneo en el campo de Baja California Sur por vez primera, luego de que el evento se celebró en 16 ediciones en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Necesitaba cambiar de campo para hacer el corte. Las últimas tres veces fallé por un golpe. Estoy muy contento, jugué muy bien. La clave del día fue hacer par en el hoyo 18, donde luego de un mal tiro con el driver, me fui al hazard, pero pude hacer el par. Estoy contento de que tres de los cuatro mexicanos pudimos hacer el corte”, dijo Vázquez, quien hasta el quinto intento pudo librar el corte, tras su paso en las ediciones de 2016, 2018, 2019 y 2022.

El corte del torneo oficial del PGA Tour fue con un score acumulado de menos cinco.

El único mexicano que quedó fuera del torneo fue el amateur José Cristóbal Islas, quien luego de un 72, totalizó 147 (+3).

Líder colombiano

El líder es el colombiano Camilo Villegas, quien firmó por segunda ronda consecutiva una tarjeta con 64 golpes, para un global de 128 (-16), y tiene una ventaja de dos golpes sobre el estadounidense, Matt Kuchar (130, -14), ex campeón de este mismo evento en 2018, una de sus nueve victorias en el PGA TOUR.

“Definitivamente, el Camilo ganador del PGA TOUR, no es el mismo al de ahora; no vivo del pasado y sólo me enfoco en el presente”, dijo Villegas, quien sueño con su quinto triunfo en el circuito profesional y el primero desde hace nueve años cuando se adjudicó el Wyndham Championship, de 2014.