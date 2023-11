Califica Rubén Moreira como una tragedia la aprobación del PEF 2024

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, señaló que estamos ante una tragedia tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024. “La deuda total del país son 16 billones de pesos, de los cuales el 60 por ciento son de esta administración. La deuda no es buena si se magnífica en esos tamaños. Es buena cuando te sirve de palanca de desarrollo”.

Durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, el líder priista indicó que “pareciera que las cosas están bien, pero la próxima administración va a padecer la mayor deuda de la historia”.

Aseguró que el presupuesto salió mal ya que Morena votó en contra de que hubiera carreteras en Coahuila, de la pensión de adultos mayores a partir de los 60 años, a subir el presupuesto de Campeche y a destinar dinero para ayudar a la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis.

Por el contrario, Moreira Valdez afirmó que Morena protegió al Fobaproa. “Para rescatar a Acapulco, yo propuse que el dinero que se paga año con año al Fobaproa se vaya a rescatar a Acapulco, pero Morena se negó”.

Sobre la violencia en el país, el diputado priista se refirió a los homicidios cometidos en varios estados del país en los últimos diez días: Aguascalientes, uno; Baja California Norte, 64; Chihuahua, 57; Coahuila, 3; Colima, 14; Estado de México, 85; Guanajuato, 76; Guerrero, 31; Jalisco, 31; Morelos, 41; Yucatán, cero; Zacatecas, 23; Hidalgo, 8; Michoacán, 54 y Nuevo León, 48.

“A Julio Menchaca (en Hidalgo) se le está descomponiendo el estado, entre el huachicol, homicidios, y a que no trae obra de él. Michoacán es tierra de nadie. Por qué me espanta tanto Michoacán, porque es un estado que está en la franja de los estados que podemos perder y que se pueden volver en narco estados y en Nuevo León, Samuel García es un fracaso”, sostuvo.

Agregó que hay que hacer algo en Nuevo León. “Hace unos días hubo una serie de ataques terribles a los cuarteles de la Fuerza Civil en Apodaca, el estado está incendiado. Lo que más me llama la atención es que la iniciativa privada neolonesa, que es tan organizada, hoy no diga nada. Dante Delgado no ha dicho nada. No hay una crítica. No hay un paro estatal para reclamar seguridad”.