Frente Amplio por México presentará acción de inconstitucionalidad por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial

El Frente Amplio por México en la Cámara de Diputados anunció que será la próxima semana cuando presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción de inconstitucionalidad en contra del decretó por el que se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Argumentan que los cambios realizados con la propuesta, atenta y afectan la independencia del Poder Judicial y la división de poderes; vulnera el proceso legislativo, ya que se excluyó de la dictaminación y el estudio a la Comisión de Justicia, que es el órgano competente en la materia de la Cámara baja; vulnera la seguridad e integridad de los juzgadores y violenta lo establecido en la ley federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que al extinguirse los recursos, los fideicomisos tendrían que reintegrarse, al propio Poder Judicial.

Compuestos por contribuciones de los trabajadores

Se adiciona que los fondos de los fideicomisos, están compuestos por contribuciones de los trabajadores, lo que significa que son recursos propios, autogenerados y no de recursos etiquetados por los diputados federales

Indicaron que la decisión avalada por Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, afecta, no a los ministros y magistrados, sino a más de 50 mil trabajadores, el 80% que son personal operativo y no altos mandos como plantearon los integrantes de Juntos Hacemos Historia.

"Lo que estamos defendiendo son por lo menos 6 de los 13 fideicomisos que fueron compuestos no sólo por recurso del gobierno sino por aportaciones individuales" Créditos: Archivo

Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, indicó que los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una más de las acciones que tiene el actual gobierno para desaparecer las instituciones.

“Los efectos del huracán en Guerrero, se maximizaron precisamente por la destrucción de las instituciones, del Sistema Nacional de Protección civil y por la acción premeditada de quitarle recursos a los estados y municipios que hoy no tienen cómo enfrentar las dificultades diarias que acontece”, indicó.

Prerrogativa de las minorías

Jorge Romero, coordinador del PAN indicó que con el 33% que exige el artículo 105 constitucional, interpondrán la acción de inconstitucionalidad como una prerrogativa de las minorías, porque aseguró que, los cambios a la ley orgánica están fuera de lo que marca la Carta Magna y afectan los derechos de los trabajadores.

“No estamos defendiendo privilegios, lujos, miles de asesores, viáticos infinitos, que coman con caviar, eso no es lo que estamos defendiendo. Lo que estamos defendiendo son por lo menos 6 de los 13 fideicomisos que fueron compuestos no sólo por recurso del gobierno sino por aportaciones individuales, laborales de miles de trabajadores, no de ministras o ministros, de miles de trabajadoras de base, de honorarios, algunos que llevan más de 20, 30 años trabajando sacando fotocopias, proyectando acuerdos”, señaló.

dhfm