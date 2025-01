Juan Pablo Rahmer, arte para conectar con los demás

Cuando era niño, Juan Pablo Ramher (Guadalajara, 1989) conoció el Guernica de Picasso, obra que motivó su incursión en el arte; además, hace cinco años, inspiró la técnica que hoy define su creación.

A través de lo que denomina paper drops (gotas de papel) o Ramher drops, el artista delinea siluetas y rellena rostros a partir de tiras de papel, las cuales le otorgan dimensión y profundidad a su trabajo artístico.

“Tuve mi primer acercamiento a la disciplina y a Picasso en la infancia. Sin embargo, sólo lo veía como un pasatiempo debido a las críticas que recibía, había quienes consideraban que lo que yo hacía no era arte. Cuando crecí, continué desarrollándome, sobre todo en el dibujo, pero no de forma académica, sino de una manera más intuitiva”, contó.

Ramher es administrador de empresas de profesión, y fue hasta hace un par de años que el artista encontró en el papel un medio que le permitió realizar una interpretación más compleja y envolvente de la vida. “El camino no es fácil. Hay críticos que consideran mi trabajo como arte decorativo, porque si no es óleo para ellos no es arte. Sin embargo, al igual que otros creadores busco reinventarme y crear técnicas que le hablen a una diversidad de públicos”, dijo el jalisciense.

Entre sus series más representativas se encuentra Retratos de un extraño, con la que reflexiona sobre las relaciones interpersonales. “Parte de la premisa de que todos somos extraños hasta que encontramos un vínculo, uno que, en ocasiones, nos cuesta más debido al consumismo de las redes sociales, ya que nos vamos encapsulando y se vuelve más difícil entablar relaciones con el otro”, explicó Ramher.

Otras de las obras características de su carrera son Ya no descuidaré mi jardín y Mirada interior, las cuales hacen referencia al autoconocimiento, a amarse a sí mismo, a entender las diferencias y a ser amable con los demás.

“Cada día, en nuestros trayectos, nos encontramos con un sinfín de personas y rostros que no conocemos, a quienes quizás un ‘buenos días’ le ayudaría a ver de forma diferente su cotidianidad. Habitamos en un mundo voraz donde lo que le pasa al otro no nos importa hasta que, de alguna forma, nos afecta”, expresó.

Lo que sigue en su carrera, dijo Ramher, es incursionar en las ferias de arte y la internacionalización. “El arte tiene un papel fundamental en la sociedad, influye en la forma en que las personas piensan, sienten y se relacionan, puede ser un motor de cambio social y político, y puede ayudar a conservar y transmitir el patrimonio cultural de un pueblo”, compartió.

Y agregó que el arte también puede compartir mensajes que contribuyen al cambio social, señalando situaciones de opresión o de injusticia, ayudando al desarrollo de la creatividad, la empatía y la capacidad de reflexión, y reduciendo el estrés y la ansiedad, creando sociedades más empáticas.

“La creación artística de Pablo Picasso logra todo esto, ya que, además de innovar y empujar al límite a la disciplina, influye en las generaciones más jóvenes que buscan inspiración y exploran nuevas formas de representación visual”, compartió.

La base de su trabajo es el dibujo, uno que, en su mayoría, hace referencia a personas extrañas con las que se encuentra en su día a día. Posteriormente, coloca las gotas de papel que hoy distinguen su trabajo. “Me gusta imaginar quiénes son, qué es lo que pasa en sus vidas y qué es lo que me contarían si tuviéramos un acercamiento; me gusta pensar cómo sería el mundo si fuéramos más felices y permitiéramos que el arte nos conectara más”, señaló.

Debido a la popularidad que ha ido ganando su propuesta, Juan Pablo Ramher creó Imperfect Art Project, una cuenta de Instagram dedicada a promocionar su creación artística: “no tengo una sede física, pero cuento con un estudio donde permanece toda mi obra, y donde cualquier interesado en comprar, ver o conocerme puede llegar. Sólo tienen que escribirme a través de las redes sociales”, dijo.

Por último, contó que el arte ha creado en él otra forma de ver la vida, ya que, en principio, se encontraba a la sombra de la opinión de la crítica. “Hoy, la diversidad de formatos le habla a una diversidad muy amplia. Puede que a algunos no les parezca que mi creación es arte, pero mientras llegue a la persona indicada y le provoque un sentimiento o una reflexión, mi misión se cumple”, concluyó.

Por Azaneth Cruz

EEZ