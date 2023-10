HBO Max estrena nueva temporada de Mexicánicos

Además de los escenarios Kika Edgar y Ernesto Laguardia comparten otra pasión, la del gusto por los automóviles, misma que muestran en la nueva temporada del reality show Mexicánicos, en la que además de renovar un coche, en la pantalla se verá el lado humano de cada uno de los participantes.

“Es un programa que disfrutamos mucho ya que muestran muchas emociones, un poquito del lado humano de nosotros, somos amantes de los coches antiguos y fue por eso que le pedimos a Martin transformar cada uno de los detalles de una camioneta 1968, un regalo que le di a mi esposo en nuestro aniversario de bodas”, comentó Kika Edgar en entrevista.

A lo largo de casi 10 años al aire, “Mexicánicos” ha recibido a innumerables celebridades y clientes habituales. En esta temporada, el equipo se enfrentará a retos sorprendentes que pondrán a prueba su ingenio y habilidades.

Por su parte Ernesto Laguardia compartió, “estoy contento de participar en esta serie tan conocida a nivel mundial, cuando conocí a Martin, obtuve un amigo de esas personas con las que te identificas rápidamente. El auto que modificamos tiene que ver con mi papá porque hace cincuenta años realizó un viaje con mi mamá en Italia en un carro Fiat y después de la transformación se lo regalé a mi hija”.

El programa es liderado por el carismático Martín Vaca y su equipo de expertos quienes combinan su experiencia y el trabajo artesanal para lograr un equilibrio perfecto entre mecánica de vanguardia y creatividad. Cada episodio está lleno de adrenalina, comedia y emoción, convirtiendo los sueños de los clientes en realidad.

“Recuerdo cuando mi papá me platicaba de sus automóviles Oldsmobile y s me mostraba fotos, poco a poco fui construyendo este gusto, además debo confesar que las motocicletas también es una gran pasión, y en los últimos años me he dedicado a los autos, precisamente tengo un Corvette precioso que está en los últimos detalles de remodelación, estoy contento. Pero el Fiat 600, de 1959 tiene un significado especial, ya que es recuerdo de mi infancia”.

Por Nayely Ramírez Maya

