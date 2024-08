Mi Beca para empezar útiles escolares: convocatoria, requisitos y fecha límite para recibir MIL pesos

El Fideicomiso del Bienestar Educativo abrió la convocatoria para quienes no se han inscrito para recibir la Beca para Empezar de útiles escolares 2024. Este apoyo económico está pensado para que los padres y madres de familia reciban hasta mil pesos para la compra de útiles escolares de cara al ciclo escolar 2024-2025 que está por iniciar, si aún no te has inscrito a este beneficio, puedes hacerlo siguiendo esta convocatoria.

El apoyo económico para la compra de útiles escolares y uniformes se empezará a dispersar a partir del 15 de agosto, con la finalidad de que las familias mexicanas puedan comprar con tiempo los materiales educativos que necesitan sus hijos para el próximo periodo escolar. Este depósito se hará a quienes tuvieron un registro exitoso antes del 30 de junio. ¿Y qué pasa si no me registré? Se abrió una convocatoria para poder hacerlo.

Así puedes inscribirte al apoyo de útiles y uniformes escolares: convocatoria

La convocatoria para inscribir a los estudiantes y que puedan recibir el apoyo de hasta mil pesos para uniformes y útiles escolares inicia el próximo 26 de agosto. En caso de no haber realizado tu registro a Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar en el ciclo escolar 2023-2024. Si eres estudiante de nuevo ingreso al ciclo escolar 2024-2025, podrás hacer tu inscripción al programa en esta fecha:

Del 26 de agosto al 30 de septiembre

El registro se hace en línea a través de la página de internet registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob. En caso de tener algún problema y no poder realizarlo a través de internet puedes acudir a las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del tutor

CURP del beneficiario certificada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Las instalaciones se ubican en Bucareli 134, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc. El horario de atención es de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00.