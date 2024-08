Mi beca para empezar uniformes escolares: ya hay fecha para el pago de hasta mil pesos

El Fideicomiso para el Bienestar Educativo dio a conocer que ya hay fecha para depósito de la Beca para Empezar de útiles escolares que se distribuye de manera anual para los alumnos inscritos al próximo ciclo escolar 2024-2025, por lo que hay que se recomienda a los padres, madres y tutores estar atentos en los próximos días del saldo de su tarjeta del Bienestar, ya que ahí se realizará en depósito correspondiente a este apoyo económico para la compra de útiles y uniformes escolares.

Este es un programa que año con año se realiza para comprar un paquete de uniformes y útiles escolares para las y los beneficiarios del Programa: Bienestar para Niñas y Niños, Mi beca para empezar. Es importante considerar que esta fecha de pago que será el 15 de agosto contempla únicamente a quienes ya están inscritos al próximo periodo escolar.

¿Cuál es el monto del apoyo para útiles escolares 2024?

El monto se entrega por cada integrante de la familia en edad escolar. Foto: Fideicomiso del Bienestar

El monto de este apoyo económico varía según el grado escolar de los alumnos y alumnas y va de preescolar a Centro de Atención Múltiple laboral, cada apoyo es distinto por lo que recibirán en sus cuentas las siguientes cantidades de acuerdo con la escolaridad:

Preescolar $ 970

Primaria $ 1,100

Secundaria $ 1,180

CAM Preescolar $ 970

CAM Primaria $ 1,100

CAM Secundaria $ 1,180

CAM Laboral $ 1,150

¿Qué necesito para recibir el apoyo económico para útiles escolares 2024?

Para recibir este apoyo económico deberán estar inscritos en el programa Mi Beca para Empezar y haberse registrado antes del 30 de junio. Si no lo hiciste no te preocupes, pues aún hay tiempo, ya que puedes inscribir a los menores de edad desde el próximo 26 de agosto que inicia el próximo periodo escolar y hasta el 30 de septiembre. Así que aún tienes tiempo si es que no estás dentro de este programa.

SI no te has inscrito a este programa aún puedes hacerlo iniciando el ciclo escolar. Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo

¿Cómo saber si recibiré el dinero de Mi Beca para Empezar para útiles escolares?

Para saber si tu hijo o hija será beneficiada con este programa social que otorga hasta mil pesos debes contar tu LlaveCDMX para ingresar al portal y consultar si estás en el listado de beneficiarios. En caso de no poder ingresar a la página, puedes acudir a las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo que se encuentran en la calle Bucareli número 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, ahí te brindarán apoyo de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.