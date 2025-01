Esta es la diferencia real entre gasolina magna y Premium de México que pocos conocen

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el octanaje. La gasolina Magna tiene un octanaje de 87, mientras que la Premium alcanza los 93. El octanaje es una medida de la capacidad del combustible para resistir la detonación o "golpeteo" en el motor. A mayor octanaje, menor es la posibilidad de que el combustible se queme de forma irregular, lo que puede causar daños al motor a largo plazo. Por esta razón, los vehículos de alto rendimiento o aquellos con motores más sofisticados suelen requerir gasolina Premium para optimizar su funcionamiento.

Combustibles Pemex. Fuente: Archivo

Aunque la gasolina Premium tiene un octanaje más alto, esto no significa necesariamente que siempre sea la mejor opción para todos los vehículos. Los autos diseñados para funcionar con gasolina Magna no experimentarán mejoras significativas en el rendimiento al utilizar Premium. De hecho, algunos expertos sostienen que usar Premium en vehículos que requieren Magna puede ser un gasto innecesario, ya que el motor no está aprovechando las propiedades del combustible de mayor octanaje, lo que no justifica la diferencia en el precio.

Medidor de combustible. Fuente: Archivo

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE GASOLONAS PREMIUM Y MAGNA

Una de las ventajas de utilizar gasolina Premium es que, debido a su mayor estabilidad y menor tendencia a la detonación, puede ser más beneficiosa para los motores más viejos o aquellos que ya han sufrido cierto desgaste. En estos casos, la gasolina de mayor octanaje puede ayudar a reducir el golpeteo y mejorar la combustión, lo que resulta en un funcionamiento más suave y posiblemente en una mayor vida útil del motor. Sin embargo, esta mejora no es notoria en todos los casos y depende en gran medida del estado del motor.

Es importante destacar que no solo el octanaje define la calidad de la gasolina. A pesar de que ambas opciones de combustible (Magna y Premium) provienen de los mismos procesos de refinamiento, algunas estaciones de servicio pueden tener diferencias en la calidad y composición de los aditivos que se mezclan con la gasolina. Estos aditivos pueden influir en el rendimiento del motor y en la eficiencia del combustible, por lo que siempre es recomendable optar por estaciones de servicio confiables, independientemente del tipo de gasolina que elijas.

El tipo de vehículo también juega un papel crucial en la decisión entre Magna y Premium. Los autos de bajo y mediano rendimiento, como los sedanes compactos o los vehículos más antiguos, están diseñados para funcionar de manera óptima con gasolina Magna. En estos casos, el uso de gasolina Premium no aportará beneficios significativos y solo representará un costo adicional innecesario. Por otro lado, los vehículos deportivos, de lujo o con motores turboalimentados están diseñados para aprovechar las propiedades de la gasolina Premium, por lo que en estos casos, el uso de un combustible con mayor octanaje es esencial para asegurar un rendimiento adecuado y evitar posibles daños en el motor.

SIGUE LEYEDO:

¿Quieres trabajar en PEMEX? Estos son los requisitos que solicitan y las vacantes disponibles

Paquete Económico 2025: ¿Cuáles son las metas de Pemex para el siguiente año?