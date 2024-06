Vivienda social para jóvenes: esto debes ganar para acceder a la renta de 2 mil 500 pesos en CDMX

El gobierno de México liderado por Martí Batres hizo un anuncio importante para la población joven que ha presentado problemas para su independencia y la búsqueda de un alquiler accesible. Es la medida que encontraron ante la inflación por la gentrificación que funcionará en quienes tengan un ingreso mayor y aún se encuentren en etapa de estudios.

El pasado 19 de junio en conferencia de prensa matutina el gobierno dio a conocer el beneficio de un programa piloto denominado Programa Piloto Vivienda Social en Renta para Jóvenes de la Ciudad de México en el que por 7 años los jóvenes de entre 18 y 19 años que estudien o trabajen en la capital podrán rentar inmuebles a un menor costo, estos serán de 2 mil 500 o 5 mil pesos mexicanos, precios que compiten con la oferta del mercado.

Los departamentos serán ubicados en predios de la Colonia Doctores que actualmente se encuentra en construcción, contarán con un tamaño de 40, 50 y 60 metros, mismos que tendrán una inversión de 147 millones de pesos para su creación. el jefe de gobierno dio a conocer que hasta el momento es un programa piloto sin embargo no será hasta su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cuando se den a conocer todos los lineamientos.

Si bien falta esta publicación ya adelanto detalles sobre los requisitos o cuál es el plan para hacer rentable este proyecto en la Ciudad de México ante la cantidad de personas que probablemente deseen adquirir un inmueble o obtener este costo prometedor en el mercado inmobiliario.

¿Cuánto deben ganar los jóvenes que deseen acceder a una renta de 2 mil 500 pesos al mes?

En los primeros detalles que se expusieron enfatizaron que si bien es para la vivienda accesible no podrá ser para toda la población, ya que estará enfocado en quienes se encuentran en una situación vulnerable o con menos privilegios, estos son los requisitos específicos a cumplir para entrar al programa.

Si tienes entre 18 y 29 años edad deberás tener en cuenta lo siguiente:

Deben contar con actividades académicas y laborales en la CDMX, cumplir con el rango de edad que se establece y no ser mayor de edad, por otro lado pese a la juventud lo más importante será no contar con un ingreso mayor a dos salarios mínimos es decir tendrán que percibir al menos de 10 a 14 mil pesos mensuales, dinero que reciban de su trabajo no por parte de familiares.

"La idea es que estos espacios sean no solamente edificios con vivienda, sino que sean espacios comunitarios para vivir con dignidad... Habrá (espacios de) distintos rangos de 50, de 60 metros cuadrados, según el proyecto que ya se está trazando conceptualmente en el predio que se destinará para eso y, por supuesto, estará provisto todo esto de servicios que garanticen la habitabilidad", detalló Muñoz Santini el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Este impulso solo podrá ser utilizado por cinco años como apoyo para el crecimiento de los jóvenes después de este periodo sólo tendrán dos años más de ampliación del programa y tendrán que salir de las viviendas, se toma en cuenta que el programa está pensado para que sea rotativo y lo puedan usar más personas que tenga una situación vulnerable en materia económica.