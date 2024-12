Sam's Club y Costco: ¿puedes pagar tu recibo de la CFE en estas tiendas?

Muchas personas se preguntan en qué lugares del país pueden realizar el pago de su recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de acuerdo con información del Gobierno de México puede ser de forma presencial directamente en los Centros de atención, CFEMáticos, en los bancos y tiendas de que tú prefieras.

También puedes hacerlo en línea a través de la aplicación CFEContigo y de paso puedes hacer una simulación de tu consumo, recibir alertas, reportar fallas en tu servicio eléctrico y buscar centros de atención a clientes. Así que si tenías la duda de en qué tiendas o lugares podrías hacer el pago de tus servicios de electricidad.

En ese sentido, Sam's Club, una de las cadenas estadounidenses de supermercados que vende productos al mayoreo, también te ofrece la posibilidad de pagar tu recibo de la CFE de forma rápida y sencilla. Sumado a este servicio, también puedes pagar el de Telmex, Izzi, Dish, Sky, tu tenencia, el predial, Infonavit, entre otros.

Por otro lado, si te has preguntado si puedes hacer este pago en tiendas como Costco, la respuesta es NO, sólo en los lugares antes mencionados, así como en otras tiendas Como Chedraui, Coppel, Soriana, Oxxo, Bodega Aurrerá, Seven Eleven, Walmart y más de acuerdo con información del sitio de la CFE.

Paga tu recibo a tiempo. Foto: CFE/Pixabay

¿Cómo pagar el servicio de luz desde mi celular?

Como se señaló líneas arriba, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con una aplicación, la cual está disponible para iOS y Android, en la que puedes realizar el pago de tu recibo de electricidad, pero también puedes hacer otras consultas relacionadas con el consumo de este servicio. Aquí conocerás el paso a paso para de cómo pagar desde la comodidad de tu celular y sin tener que salir de casa:

Ingresa desde tu celular al sitio web: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/login.aspx

Inicia sesión.

Ve a la sección "Consulta tu recibo".

Realiza el pago.

Presiona el botón "Pagar".

Recibirás una notificación y el comprobante de la transacción en el correo que proporcionaste.

Sigue leyendo:

Banamex lanza alerta a sus usuarios por fraudes; aquí te decimos cómo prevenirlo

Este es el precio de la gasolina HOY jueves 12 de diciembre en México