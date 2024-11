Sam's Club 'elimina' la compra con membresía estos días de noviembre

Durante las últimas horas el nombre de Sam’s Club ha aparecido de forma recurrente en las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados informó que durante algunos días de noviembre “eliminará” el uso de membresías en sus sucursales para que cualquier persona pueda realizar sus compras sin necesidad de ser socio, por lo que si quieres aprovechar las ofertas y adquirir los artículos exclusivos de la marca en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

El motivo por el que Sam's Club "eliminará" el uso de sus membresías durante algunos días de noviembre se debe a que la reconocida cadena de supermercados realizará un evento llamado "Open House", en el que básicamente permite que cualquier persona realice compras sin la necesidad de ser socio.

¿Qué es el Open House de Sam’s Club?

De acuerdo con la información difundida a través del portal de la Revista Socio Sam’s Club, el Open House de la reconocida cadena de supermercados es un evento comercial en el que todas las sucursales de Sam’s Club abren sus puertas para que cualquier persona tenga la oportunidad de adquirir productos únicos a precios increíbles sin ser socios, no obstante, la intención es que conozcan todos los beneficios que se obtienen con las membresías PLUS, Benefits o Clásicas.

¿Cuándo será el Open House de Sam’s Club 2024?

El Open House 2024 de Sam’s Club dio inicio el jueves 31 de octubre, sin embargo, dicho evento comercial se extenderá durante el viernes 1, sábado 2 y el domingo 3 de noviembre, por lo que todavía hay tiempo para aprovechar esta oportunidad de la reconocida cadena de supermercados, la cual, señaló que ya dio a conocer las ofertas que tendrá disponibles durante el referido evento, las cuales, pueden ser consultadas en su portal o en sus redes sociales oficiales.

¿Qué se puede comprar durante el Open House de Sam’s Club?

Sam’s Club informó que durante el Open House sus clientes con o sin membresía podrán realizar compras en todos los departamentos y destacó que se podrán adquirir productos como pantallas, consolas, smartphones, línea blanca, electrodomésticos, abarrotes, productos para el hogar, entre otros artículos, a precios sumamente bajos.

Los socios de Sam’s Club podrán tener beneficio extra durante el Open House

Según lo informado por Sam’s Club, las persona que ya cuentan con una membresía de la tienda tendrán distintos beneficios adicionales durante el Open House 2024 como preventas exclusivas, producto más que increíbles, lo mejores precios, diferentes formas de compra, promocione bancarias y tarifas preferenciales al renovar sus membresías pues se informó que la PLUS se podrá renovar por tan solo 900 pesos, mientras que la Benefits por tan solo 450 pesos.

¿Cuánto cuestan las membresías de Sam’s Club y cuáles son sus beneficios?

Actualmente, Sam’s Club ofrece tres tipos de membresías distintos, las cuales, al adquirirlas tienen una vigencia de un año y ofrecen una membresía complementaria sin costo adicional, a continuación, te decimos cuáles son los costos y los beneficios que ofrecen:

Membresía Clásica (600 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o Scan & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 250 pesos, productos de calidad Member’s Mark.

Membresía Benefits (700 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 325 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes.

Membresía Plus: (mil 200 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 550 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes, envíos gratis ilimitados para socios plus durante todo el año en pedidos de 999 pesos o más, 2 por ciento de recompensa en cada compra.

