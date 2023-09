El consejo de Ibai para los jóvenes que quieren ser streamer y triunfar: "No se dejen nublar por lo que ganamos"

Ibai Llanos es actualmente uno de los streamers de Twitch más populares, y esa es una de las razones principales por las que también es uno de los creadores de contenido con más dinero del momento. Entre eventos, invitaciones, patrocinios, y monetización de sus múltiples canales de redes sociales, se ha estimado que gana 2.8 millones de euros.

Pese al enorme éxito que tiene en las redes sociales, le ha pedido a la gente que no se dejen llevar por lo que ven únicamente a través de sus pantallas, porque casos como el suyo, o como el de AuronPlay, son solamente uno de cada miles de millones que lo intentan dentro de la plataforma.

"Nunca se dejen nublar por las cifras que ganamos nosotros. Cuando vean lo que ganamos, no digan que se tienen que dedicar a ser streamer. No hagas eso. Lo más importante es lo que quieras hacer con tu vida. Tus estudios, tu trabajo y tal. Tienes que ir al bachiller y decir lo que haces con tu vida. Elige algo que te guste y adáptate a ello. Si tienes aficiones fuera de ahí como pintar, cantar o hacer streaming, hazlo, pero estudia y en tu tiempo libre transmite. Si no te va bien, no te desmotives, tómatelo como hablar con tus colegas. No te tomes Twitch como un trabajo"