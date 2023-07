Gerard Piqué estalla de bronca en directo con Ibai Llanos tras comentario de Shakira

Gerard Piqué y Shakira han tenido la separación más escandalosa en décadas y por eso el ex defensor español nunca pudo sacar definitivamente el nombre de la artista colombiana de su día a día. La ruptura, tratándose de dos personajes exitosos y famosos, y los entretelones de la misma, con sospechas de infidelidad por parte del defensor, hicieron de la historia un culebrón que lleva más de un año.

Es sabido que Ibai Llanos es muy amigo del empresario catalán pero de igual manera nunca se quiso involucrar o tomar partido en esa separación. De hecho, el español nombro a Shakira durante el After Kings League del pasado miércoles 26 de julio. A diferencia de otras experiencias, el ícono del FC Barcelona no reaccionó de la mejor manera con el streamer y generó un incómodo momento en la transmisión.

Ibai y Piqué. Fuente: Instagram @ibaillanos

El mal momento de Gerard Piqué e Ibai Llanos en el streaming

En un streaming por la Kings League, Gerard Piqué y su amigo estaban discutiendo por los cuartos de final del torneo cuando Ibai cambió de tema sin aviso previo. “¿De qué Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene? De verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido. No tiene ningún sentido”, lanzó el reconocido streamer

De todas formas, Ibai Llanos buscó seguir el chiste: “No, no. Es que me ha abierto la cabeza, te lo juro. Me ha impactado, joder”. Sin embargo, Ibai no recibió la respuesta esperada por parte de su socio. “Venga, check. Va. Seguimos. No tiene nada que ver, Romero ha hecho su check de bronca y ha acabado. Pero esto es meter una bronca del mal. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, replicó una vez más el ex futbolista.

Ibai y Piqué. Fuente: Cosmos.

La reacción de Gerard Piqué dejó a tonito a su amigo quien dijo: “He intentado que la pasemos bien. Joder, vale, ya no digo nada”, contestó. “Nos lo pasamos bien, pues vale. Ya está. Yo tiro un comentario cualquiera... está lloviendo y es para que nos la pasemos bien”, atacó nuevamente Piqué. Para cerrar la conversación, Ibai reparó la amistad: “Yo contigo me lo paso bien”. Y Gerard las aceptó con otro sarcástico comentario con una sonrisa en el rostro: “Yo también. Pero eso no quita que hayas distraído”.

