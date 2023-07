Piqué revela intimidades de su relación con Clara Chía y hasta da consejos de pareja

A pesar de que se dice que Gerard Piqué y Clara Chía podrían estar en una nueva polémica con Shakira, el exfutbolista del Barcelona no deja de sorprender al revelar intimidades entre él y su novia. Recientemente, el ahora empresario dio consejos de amor, los cuales le han ayudado a mantener su romance con la que se dice fue la tercera en discordia en su relación con la cantante originaria de Colombia.

Después de la mediática separación con la cantante de "Te Felicito" y algunas nuevas reglas en el futbol español, Piqué decidió retirarse de las canchas para probar una faceta de empresario, ser el dueño de su propio equipo y también participar en la "Kings League". Asimismo, se ha convertido en comentarista de esta liga junto a Ibai Llanos, no obstante, a veces suelen tener conversaciones que se salen de lo deportivo y van al ámbito personal.

Piqué revela románticos momentos con Clara Chía

Fue durante su más reciente transmisión Twitch que el ex defensa de la Selección Española volvió a dar consejos para mantener una relación. Ibai le preguntó a Piqué si tenía algún tip en el amor, a lo que el dueño del Kosmos indicó: "Hay que decir a tu pareja que la amas cada día”. Esto provocó una reacción entre los demás panelistas, quienes le preguntaron si hay que decir palabras de cariño aunque no sea San Valentín, a lo que el ex de Shakira contestó que esa fecha no la celebra.

“San Valentín yo ni lo celebro, porque cada día para mí es San Valentín”, apuntó provocando los aplausos de sus compañeros, mientras que en redes sociales dividió opiniones, ya que mientras muchos celebran que sea romántico con Clara Chía, otros usuarios de plataformas digitales no le perdonan la supuesta traición a la cantante colombiana, quien ya dejó ver en entrevistas y en varias de sus nuevas canciones que el exfutbolista la engañó.

Esta no es la primera vez que Piqué revela algunos detalles de su intimidad, pues en otras oportunidades ya ha dado consejos de amor para sus fanáticos, provocando indignación entre los admiradores de Shakira, quienes consideran que no es un buen ejemplo de pareja, por lo que no debería estar dando tips para conquistar o mantener una relación, ya que él engañó a la intérprete de "Antología", después de 12 años juntos y tener a sus hijos Milan y Sasha.

En tanto, el ex defensa sigue mostrando que las críticas no le importan, pues se le ha visto con su novia en las calles o bien en diferentes eventos presumiendo su amor. Mientras tanto, Shakira se mudó a Miami, Florida, con sus hijos, y aunque hasta el momento no ha formalizado una relación, se le ha vinculado con diferentes celebridades, desde el basquetbolista Jimmy Butler hasta el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton.