¿Eres especialista en Taylor Swift? Puedes postularte para este empleo y ganar 26 mil pesos al mes

Existen mujeres que han transformado la industria artística y sin duda una de ellas es Taylor Swift quien se ha consolidado como una de las mujeres que más ganancias ha generado con una gira en solitario alrededor del mundo, de hecho, su nivel de éxito y popularidad es tan alto que incluso se convirtió en la primer mujer en la historia que ha llenado cuatro fechas consecutivas en el Foro Sol en la Ciudad de México, siendo este uno de los venues más importantes del país.

La joven estadounidense que comenzó como cantante de música country y lanzó su álbum debut homónimo en 2006, sin imaginar cuánto escalaría su carrera años después, es admirada en todo el mundo, donde ha tenido el mismo impacto y recepción que recientemente tuvo con sus presentaciones del The Eras Tour en tierra Azteca.

Taylor es actualmente la mujer más rentable de la industria musical. Foto: TAS Rights Management vía OCESA Pop

Ofrecen trabajo para persona expera en Taylor Swift

Es dentro de este panorama que resulta sencillo comprender el furor y nivel de éxito de la también compositora que ahora resulta sencillo comprender cómo es que ahora un existe un puesto de trabajo que tiene como característica principal para la vacante ser experto o experta en Taylor Swift.

Esta noticia sin duda ha causado furor en Internet, pues bajo la fiebre Swift ahora resulta como un sueño el hecho de que exista un espacio laboral para una persona amante del arte, la música y el concepto que engloba a la intérprete de icónicos temas como "Cruel Summer", "Look What You Made Me Do" o "You Belong With Me".

¿Dónde hay trabajo para especialista en temas de Taylor Swift?

Luego de ver el monumental éxito de Taylor Swift en su gira 2023 "The Eras Tour" ahora un medio de comunicación en Estados Unidos ha aperturado una vacante para reportera o reportero especializado en temas de la artista de 33 años, algo que sin duda ha enloquecido a la industria del periodismo de espectáculos, así como a las y los fans de Taylor.

La vacante de este puesto es real y ha sorprendido a fans de Taylor Swift. Foto: Captura sitio de empleos

Esta semana se abrió una oportunidad laboral en la que se oferta un contrato como reportero experimentado en la superestrella pop, esto en los medios The Tennessean y USA Today, quienes necesitan a un comunicador o comunicadora que se especialice en seguir la carrera de Swift.

¿Cuánto pagan por ser reportero especializado en Taylor Swift?

De acuerdo a lo que se puede leer en el anuncio de la oferta de trabajo, el objetivo es encontrar a una persona que cumpla con el perfil de “un periodista motivado, creativo y enérgico, capaz de captar la emoción en torno a la gira de Swift y el próximo lanzamiento de su álbum, al tiempo que proporciona un análisis reflexivo de su música y su carrera”, y además de que se trata de un trabajo ideal para un fan de la cantante, cabe mencionar que la paga es muy buena, pues oscila entre los 21,63 y 50,87 dólares por hora, lo equivalente a entre 357 pesos y los 851 respectivamente, lo que daría un salario mensual de hasta 26 mil 381, además de que el puesto incluye viajes internacionales. Puedes obtener más información acerca de esta vacante en Estados Unidos haciendo clic aquí.

La fiebre por Taylor Swift aumentó con su gira 2023. Foto: TW @taylorswift13

Requisitos para ser reportero especial en temas Taylor Swift

Licenciatura o maestría en comunicaciones, periodismo, marketing o un campo relacionado o una combinación equivalente de educación y experiencia.

Al menos cinco años de experiencia en periodismo trabajando en una sala de redacción digital.

Éxito comprobado en la creación de historias relevantes y compartibles que sirvan a una audiencia leal.

Un olfato para encontrar historias interesantes que lleven a los lectores más allá de las tendencias para resaltar temas intrigantes con una narración sofisticada y concisa.

Un compromiso con la experimentación con propósito en la búsqueda de formas creativas de acercar las historias nacionales más importantes a los lectores de maneras nuevas y relevantes, sin importar dónde encuentren nuestra cobertura.

La capacidad de trabajar en colaboración con un equipo nacional de reporteros, editores, fotógrafos y productores para contar historias significativas que sirvan a audiencias específicas.

La capacidad de trabajar en colaboración con un equipo nacional de reporteros, editores, fotógrafos y productores para contar historias significativas que sirvan a audiencias específicas.

Una comprensión profunda de las métricas y cómo utilizar los datos para comprender el comportamiento de la audiencia e informar las decisiones de cobertura.

Dominio firme del estilo AP .

. Disposición a viajar mucho.

